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身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57聯合新聞網 綜合報導

有網友在網路上抱怨，遇到一名乞討的男子不只是嫌10元少不拿，還因不給錢就拉扯別人...
有網友在網路上抱怨，遇到一名乞討的男子不只是嫌10元少不拿，還因不給錢就拉扯別人機車，讓他完全束手無策。圖擷自／《爆怨公社
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「當遇到有人乞討時，你會怎麼做呢？」在人潮匯流處，常常會看到街頭乞討的流浪者或身障人士，但若是被嫌棄錢給的太少，一定會讓人超傻眼，有女網友在網路上抱怨，遇到一名男子不只是嫌錢少，還因為不給錢就拉扯別人機車，讓他完全束手無策。

有一名網友在臉書《爆怨公社》表示，家裡在高雄經營早餐店，有一個坐在輪椅上的男子，緊抓著店門口賣饅頭的檯子，並且不斷重複說著「請幫幫我、請幫幫我」。原PO起初以為該名男子是因為行動不便，需要有人協助點餐，一問才發現，這個男子並不是客人，原PO注意到男子手上的空盒後，拿了10元給他，原以為事情會告一段落，沒想到接下來發生的事，讓原PO很傻眼。

因為這名男子拿到10元後並沒有離開，還是持續地說「請幫幫我」，不知所措的網友只好請公公出面處理，而接下來的發展也越來越離譜。該名男子竟然說：「10元還你，我是要你幫幫我不是可憐我，給我50元」，並且把10元還給原PO公公，公公見狀便不再理會他，男子卻開始轉移目標，向早餐店的客人要錢，若不給就拉扯對方的機車，讓原PO超無奈。

這名男子不只是開始「搗亂」，當原PO公公要制止他拉扯客人的舉動，他還反過來要公公不要亂拉他的車（輪椅）。最後原PO沒有辦法，只好報警處理，可警察一到，他繼續惡人先告狀，指證公公因為他不買東西就要大家不要給他錢，然後轉頭到其他店繼續乞討，讓原PO真的「大開眼界」。

此文一出後，網友也紛紛留言「真的超扯」、「如果是我給了10元被這樣回，我一定也當場走人」，而原PO也在文末提到，該名男子雖然坐輪椅，但看起來並不像身障人士也引起討論，網友回應「我有時候要給零錢時也會很猶豫，因為不知道自己有沒有被騙」、「台北騙人的就超多啊」、「給10元還不要，感覺就像騙人的」。

身障警察爆怨公社
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