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「心臟被開了兩個洞」92歲超高齡阿嬤仍堅定求生

2019-02-26 15:24聯合新聞網 綜合報導

網友在臉書社團PO出阿嬤的照片，表示阿嬤求生意志強烈，希望大家集氣幫助阿嬤度過這...
網友在臉書社團PO出阿嬤的照片，表示阿嬤求生意志強烈，希望大家集氣幫助阿嬤度過這關。圖擷自／《爆廢公社
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最勇敢的阿嬤！國內外都曾聽聞，因為不捨得老人家在生病後，還需接受病痛的折磨，所以由家屬心痛放棄急救的故事。如今有一位92歲的超高齡阿嬤，雖然歷經心臟手術失敗、呼吸道感染等病痛，依然表達想活下去的堅定意志，讓上千網友都被感動，一起幫這位勇敢的阿嬤集氣。

有一名網友在臉書《爆廢公社》PO文，他的阿嬤在今年過年前，因身體不適加上出現心跳過慢的情形，住進加護病房觀察，也於農曆初四2月8日時接受心臟調節器手術。雖然此項手術的成功率極高，沒想到原PO阿嬤的手術卻失敗，為了搶救，阿嬤歷經CPR葉克膜、電擊及9個小時的開胸手術，原PO不捨的說：「阿嬤心臟被開了兩個洞」。

所幸在搶救後，醫生成功將阿嬤從鬼門關前救了回來，雖然手術後阿嬤的身體仍然非常虛弱，但原PO認為，阿嬤意識非常清楚，每次會客時，阿嬤都會用點頭、搖頭來回應原PO說的話，甚至當原PO握住阿嬤手給她加油打氣時，阿嬤都會緊緊回握，示意「她會加油」，也因此讓這位網友決定上網，幫正在和病魔鬥爭的阿嬤集氣。

更感人的是，由於阿嬤在手術後，不只是心臟的傷口需要復原，她也出現呼吸道感染，每天必須接受好幾此的機器抽痰、拍背等，甚至在這段時間，被醫生發出兩次病危通知。因此原PO一家人都相當不捨阿嬤如此受苦，也曾跟阿嬤說如果很累的話就休息，阿嬤不僅是搖頭拒絕，當原PO接問阿嬤是不是要繼續拚下去，阿嬤堅定的點頭，表現出強烈求生的意志。

這篇集氣的貼文一出，隨即吸引四千多位網友留言「阿嬤加油」、「阿嬤真的很勇敢」，也有網友分享「我阿奏也是有裝維持器，他98歲了，加油」，給原PO打氣，繼續陪阿嬤度過這個難關。

手術葉克膜CPR
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