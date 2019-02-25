親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

師父一句「養狗運勢變差」 公婆狠割四犬聲帶要送養

2019-02-25 18:20聯合新聞網 綜合報導

公婆聽信師父的話欲將四隻臘腸犬送養，令女網友非常傻眼。圖片來源／爆怨公社
公婆聽信師父的話欲將四隻臘腸犬送養，令女網友非常傻眼。圖片來源／爆怨公社
分享

過分迷信恐會對家人或寵物造成傷害！一名女網友在臉書抱怨，公婆家有養狗，但因為覺得狗叫聲太吵，竟狠心將狗狗的聲帶割掉。近日，公婆更因為師父的一句「養狗運勢會變差」，決定將四隻臘腸犬全部送走，誇張的行徑讓女網友超級傻眼。

女網友在《爆怨公社》發文，她表示自己並未與公婆同住，公婆原先養了五隻狗，但卻嫌狗叫太吵，而決定把狗帶去割聲帶，原PO一聽覺得心疼，而把其中一隻臘腸犬帶回家養。近日，公婆帶著原PO和她老公去宮廟祭改，沒想到師父一句「如果繼續養狗，家中運勢會變差」，公婆竟決定將四隻臘腸犬全部送走，令原PO氣憤不已。

原PO提到，因為家人中有人會寵物美容，所以公婆家的四隻臘腸犬原本過得還不錯，但自從那名家人搬出去後，四隻臘腸犬就像沒人養一樣，公婆每天都把狗關在籠子裡，完全不幫狗洗澡或梳毛整理，讓她非常心疼。原PO也無奈表示，要不是自己家中已養了四隻狗，早就把四隻臘腸犬接回來養了，面對公婆的決定，倍感憂心。

網友看了也怒罵，「狗狗是無辜的好嘛」、「關狗屁事，你家人太迷信了！」、「哪間宮廟那麼無知啊？」，網友也抨擊割聲帶的行為，「割聲帶不違法嗎？」、「變相虐狗了吧」、「只要好好教，狗其實不會亂叫的」，部分網友則建議原PO，「請幫忙結紮後送養好嗎？」、「幫牠們找好的認養人吧，總比被隨隨便便送走好」。

爆怨公社
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

什麼都能冰冷凍庫？他放「芭樂」忘記拿結果GG了

2019-02-24 20:00

他與朋友同名同姓又同日生！ 網友起鬨：在一起

2019-02-22 20:57

買口香糖做愛心 阿伯竟直接抽走百鈔稱：剛好

2019-02-22 18:36

影／慶生蠟燭「花式綻放」嚇瘋阿嬤 網友嘴角失守：看幾次都會笑

2019-02-22 17:39

公德心在哪？裝置藝術當籃框 屁孩灌籃扯壞網友怒

2019-02-22 16:33

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

護理界明日之星？5歲女兒超強包紮術網友狂讚：高手啊！

2019-02-22 10:00

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

捷運廁所剛撿到手機就被失主怒嗆告侵占 她用這招反擊

2019-02-21 18:10

四樓透天厝只有兩樓半是真的 網友傻：這什麼概念

2019-02-21 15:15

網羨慕！台灣房價攀不起 她花1500萬澳洲買別墅

2019-02-21 11:43

6天燈綁一起變火球墜落 民眾爆：用束帶最多綁9個

2019-02-20 21:57

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top