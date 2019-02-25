師父一句「養狗運勢變差」 公婆狠割四犬聲帶要送養

2019-02-25 18:20 聯合新聞網 綜合報導



公婆聽信師父的話欲將四隻臘腸犬送養，令女網友非常傻眼。圖片來源／爆怨公社 分享 facebook

過分迷信恐會對家人或寵物造成傷害！一名女網友在臉書抱怨，公婆家有養狗，但因為覺得狗叫聲太吵，竟狠心將狗狗的聲帶割掉。近日，公婆更因為師父的一句「養狗運勢會變差」，決定將四隻臘腸犬全部送走，誇張的行徑讓女網友超級傻眼。

女網友在《爆怨公社》發文，她表示自己並未與公婆同住，公婆原先養了五隻狗，但卻嫌狗叫太吵，而決定把狗帶去割聲帶，原PO一聽覺得心疼，而把其中一隻臘腸犬帶回家養。近日，公婆帶著原PO和她老公去宮廟祭改，沒想到師父一句「如果繼續養狗，家中運勢會變差」，公婆竟決定將四隻臘腸犬全部送走，令原PO氣憤不已。

原PO提到，因為家人中有人會寵物美容，所以公婆家的四隻臘腸犬原本過得還不錯，但自從那名家人搬出去後，四隻臘腸犬就像沒人養一樣，公婆每天都把狗關在籠子裡，完全不幫狗洗澡或梳毛整理，讓她非常心疼。原PO也無奈表示，要不是自己家中已養了四隻狗，早就把四隻臘腸犬接回來養了，面對公婆的決定，倍感憂心。

網友看了也怒罵，「狗狗是無辜的好嘛」、「關狗屁事，你家人太迷信了！」、「哪間宮廟那麼無知啊？」，網友也抨擊割聲帶的行為，「割聲帶不違法嗎？」、「變相虐狗了吧」、「只要好好教，狗其實不會亂叫的」，部分網友則建議原PO，「請幫忙結紮後送養好嗎？」、「幫牠們找好的認養人吧，總比被隨隨便便送走好」。