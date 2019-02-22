他與朋友同名同姓又同日生！ 網友起鬨：在一起

2019-02-22 20:57 聯合新聞網 綜合報導



網友PO出一張和朋友同名同姓、同日生的身分證照，驚人的巧合在網路上引起圍觀。圖擷自／爆廢公社 分享 facebook

真的很巧！或許在一般人的生活中，能偶然認識一個跟自己同名同姓的朋友就已經很難得了，但若是兩個人不只撞名，還能同年同月同日出生，真的就太神奇了！

有一名網友在臉書《爆廢公社》中PO出一張照片，只見上下兩張身分證，不只姓名欄位相同，就連出生年月日都一模一樣，原PO在文章中興奮寫道「有沒有人跟我一樣，認識跟自己同年同月同日生又同名同姓的朋友呢」，在網路上引起熱烈討論。有人認為，雖然照片看起來不像做假，但一張身分證是「初發」，另外一張是「換發」，而且都遮住大頭照，質疑原PO會不會是換發之後，用新舊的身分證炒作話題。

面對眾多網友的回應，原PO只好重新貼出一張露出前5位身分證字號的照片，證明他說的是「真的啦」！也因此讓網友驚訝，原來真的有這麼巧的事，並開玩笑說「我們支持多元成家」，想要原PO和朋友去登記結婚。但也有網友覺得很合理，或許是雙方父母都用出生年月日來取吉利的名字，或是那年算命老師的名單中都有這個名字。

原PO甚至在文章中表示，或許以後還能與這位「同名同姓同日生」的朋友一起辦婚禮，對此網友爆笑回應，「結果新娘嫁錯人、兩方親友都坐錯位」或是「如果其中一個找不到老婆怎麼辦」。