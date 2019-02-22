買口香糖做愛心 阿伯竟直接抽走百鈔稱：剛好

2019-02-22 18:36 聯合新聞網 綜合報導



女網友掏錢要買口香糖做愛心，沒想到下一秒阿伯竟直接抽走她手中的百元鈔，讓她非常傻眼。圖片來源／爆廢公社 分享 facebook

遇到愛心商品販售，你會選擇購買嗎？一名女網友在臉書表示，自己在麵攤附近遇到賣口香糖的老伯，看阿伯行動不方便，她便決定買一條口香糖做愛心。沒想到當她拿50元給阿伯時，阿伯竟擅自抽走她手中的100元鈔票，還回了一句「剛好」就跑了，讓女網友超級傻眼。

一名女網友在《爆廢公社》發文，她表示昨（21）日到麵攤買陽春麵時，遇到了一名跛腳的白髮阿伯在兜售口香糖，「這時我憐憫之心起來，受不了無辜眼神的長輩」，她便翻了一下口袋，準備向阿伯買一條口香糖做愛心。

女網友從口袋掏出了一枚50元硬幣及一張100元鈔票，她表示當時她左手握著百鈔，伸出右手的50元要給阿伯，更向他表示「不用找了」。沒想到下一秒，阿伯竟自動抽出她左手的100元鈔票，回了一句「100剛好」後，就立刻轉身走人。離奇的狀況讓女網友超級傻眼，隨即將事情經過貼上臉書分享。

網友也紛紛留言回應原PO，「就當做善事吧！」、「現在愛心已經不是愛心了」、「這根本搶劫吧？」，也有網友分享類似的經驗，「火車站被推銷，曼陀珠一條70元」、「遇過賣玉蘭花的，2朵200元」，部分網友則感嘆，「都被這些人害的不敢幫忙」、「看見我都選擇無視，不是不幫忙，是現在越來越離譜」。