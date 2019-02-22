親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

電費暴增4倍變1萬6 查電表才知是這項電器故障

買口香糖做愛心 阿伯竟直接抽走百鈔稱：剛好

2019-02-22 18:36聯合新聞網 綜合報導

女網友掏錢要買口香糖做愛心，沒想到下一秒阿伯竟直接抽走她手中的百元鈔，讓她非常傻...
女網友掏錢要買口香糖做愛心，沒想到下一秒阿伯竟直接抽走她手中的百元鈔，讓她非常傻眼。圖片來源／爆廢公社
分享

遇到愛心商品販售，你會選擇購買嗎？一名女網友在臉書表示，自己在麵攤附近遇到賣口香糖的老伯，看阿伯行動不方便，她便決定買一條口香糖做愛心。沒想到當她拿50元給阿伯時，阿伯竟擅自抽走她手中的100元鈔票，還回了一句「剛好」就跑了，讓女網友超級傻眼。

一名女網友在《爆廢公社》發文，她表示昨（21）日到麵攤買陽春麵時，遇到了一名跛腳的白髮阿伯在兜售口香糖，「這時我憐憫之心起來，受不了無辜眼神的長輩」，她便翻了一下口袋，準備向阿伯買一條口香糖做愛心。

女網友從口袋掏出了一枚50元硬幣及一張100元鈔票，她表示當時她左手握著百鈔，伸出右手的50元要給阿伯，更向他表示「不用找了」。沒想到下一秒，阿伯竟自動抽出她左手的100元鈔票，回了一句「100剛好」後，就立刻轉身走人。離奇的狀況讓女網友超級傻眼，隨即將事情經過貼上臉書分享。

網友也紛紛留言回應原PO，「就當做善事吧！」、「現在愛心已經不是愛心了」、「這根本搶劫吧？」，也有網友分享類似的經驗，「火車站被推銷，曼陀珠一條70元」、「遇過賣玉蘭花的，2朵200元」，部分網友則感嘆，「都被這些人害的不敢幫忙」、「看見我都選擇無視，不是不幫忙，是現在越來越離譜」。

愛心爆廢公社
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

公德心在哪？裝置藝術當籃框 屁孩灌籃扯壞網友怒

2019-02-22 16:33

影／慶生蠟燭「花式綻放」嚇瘋阿嬤 網友嘴角失守：看幾次都會笑

2019-02-22 17:39

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

護理界明日之星？5歲女兒超強包紮術網友狂讚：高手啊！

2019-02-22 10:00

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

捷運廁所剛撿到手機就被失主怒嗆告侵占 她用這招反擊

2019-02-21 18:10

四樓透天厝只有兩樓半是真的 網友傻：這什麼概念

2019-02-21 15:15

網羨慕！台灣房價攀不起 她花1500萬澳洲買別墅

2019-02-21 11:43

6天燈綁一起變火球墜落 民眾爆：用束帶最多綁9個

2019-02-20 21:57

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

火辣醫師大方曬照 網友求工作醫院：揪團復健

2019-02-19 19:21

牛肉麵店廣告布條太搞笑 網笑：這麼直白好嗎？

2019-02-19 18:18

阿嬤稱圍巾「有虎會煞到」 她驚覺：是兒童界一哥！

2019-02-19 17:33

「需要再打開」 阿嬤過世留包裹讓他鼻酸度過難關

2019-02-19 17:03

吃喜宴遇打包魔人 雞湯剛上桌大媽：我要打包餵狗

2019-02-19 16:22

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位

2019-02-18 09:25

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

極速救援！海巡派四名特勤搭機趕赴現場展開奪船行動！

2019-02-21 19:57

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

台中女子量販店上要跳樓 救下後只是一直哭

2019-02-22 17:54

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

海巡特勤為登船常攻堅 穩鵬號為首度跨國救援任務

2019-02-21 20:54

才笑說「你們搞錯了！」 警方下一秒天花板抄出槍彈

2019-02-22 12:40

汐止豆花店火災 老闆娘燒傷送醫急救

2019-02-22 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top