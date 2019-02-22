公德心在哪？裝置藝術當籃框 屁孩灌籃扯壞網友怒

2019-02-22 16:33 聯合新聞網 綜合報導



有一家人到台南關子嶺嶺頂公園玩，其中一名少年將裝置藝術當成籃框拉扯，影片曝光引起網友憤怒。 圖擷自 爆料公社 分享 facebook 每樣藝術作品都是創作者心血結晶，偏偏有人不懂得欣賞還要搞破壞。台南關子嶺嶺頂公園裡有一項裝置藝術，2月初有遊客到這裡拍照參觀，其中一名少年把裝置藝術的圓框當成籃框灌籃，造成圓框受損，一家人也趕緊離開現場，並未做後續的處理。民眾將影片上傳到臉書「爆料公社」，引來網友群起撻伐。

民眾貼出的影片和照片可看到這項裝置藝術外觀是一本巨大的樂譜，中間有一個金黃色的圓框，旁邊地上還有「嚴禁攀爬」字樣。2月4日時有一家人到這裡拍照，一名大人拍完後離開，隨後有位少年靠近，但他並不是要拍照，而是走近後跳起來用灌籃的姿勢抓住圓框，但圓框承受不了少年的重量和拉扯，瞬間下垂，少年也跌落在地。

一旁大人見狀趕緊上前把少年扶起來，看到裝置藝術被扯歪，也試著用手去扶正。原PO痛罵「這是非常唯美的裝置藝術，不是你家後院的籃球框」，他不解是「嚴禁攀爬」字太小還是太難懂？

其他網友也砲轟這家人「沒水準」、「等等又要求國賠了」、「就已經寫了『嚴禁攀爬』了，是有多腦殘」、「都壞了，還不出面處理？」、「『文盲人跟文明人』差一字差很多」、「自以為好玩嗎？這麼美被破壞了」、「台灣人文化水準低落，好好的文學裝置藝術當運動器材」。