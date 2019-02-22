逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50 聯合新聞網 綜合報導



有民眾在大賣場看到一名OL坐在手推車裡，照片引來網友們熱議。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 大賣場的手推車是讓顧客用來裝商品的，但卻常常有人當作「代步車」坐在裡面。有民眾在逛好市多時發現一名OL（Office Lady，意即上班族）竟然坐在手推車裡，讓目睹的民眾痛批「第一次遇到好手好腳卻這麼懶得走路的OL」。

目睹的民眾拍下照片上傳到臉書「爆怨公社」，照片裡可看到一名綁著馬尾，穿著黑色套裝和絲襪的OL，整個人坐進手推車裡頭，後頭還有名男子邊推著她邊逛賣場。原PO說「不知道是否有痴呆症，或是像『斑傑明的奇幻旅程』一樣忘記了該如何走路，才需要坐在貨物手推車上，或是其實她是好市多的goods（商品），OL新品上市」。

網友看了也忍不住痛罵「好沒水準」、「太離譜了，太不得體了」、「幾歲的人，不丟臉嗎？」、「都不會覺得不好意思嗎？又不是小寶寶」、「推車是放食物的，一屁股坐在上面還穿著鞋子，這種行為真的很不可取」、「其實可以無畏別人的眼光坐在裡面，我也是佩服耶」；不過也有人幫忙緩頰表示「人家放閃而已還好吧？」、「或許她剛好腳受傷」、「開心就好！這是人家的專屬浪漫」、「或許她人剛好不舒服，既然她沒影響別人，賣場工作人也沒制止，何必過度關心呢」。

還有網友開玩笑的表示「找個機會，跟他偷換車」、「這OL多少錢啊？我也來買一個」、「早知道有賣OL，我今年就續約了」、「那些說要買的，一看正面全秒退」、「新產品？預計明天要大排長龍了」、「好市多開始賣女朋友了嗎？」