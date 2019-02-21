網羨慕！台灣房價攀不起 她花1500萬澳洲買別墅

2019-02-21 11:43 聯合新聞網 綜合報導



澳洲兩大城市雪梨、墨爾本的房價，自2009年來已上漲一倍。 報系資料照 分享 facebook 台灣房價年年居高不下，近日一名台灣女生在澳洲買下一棟別墅，不僅占地6百多坪，還擁有兩個車庫、開放式廚房、戶外游泳池等設備，要價新台幣1500多萬元，羨煞不少台灣網友。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他在臉書追蹤的一名台灣女孩，日前已在澳洲置產，占地6百多坪的別墅要價新台幣1500多萬元，讓該網友直呼「看的好想回去啊」。

從該網友附上的照片可見，兩層樓的別墅外觀簡單大方，設有好幾扇落地窗，後院則附有涼亭、小型人工瀑布及戶外游泳池，房屋內部還有開放式廚房、雙門大冰箱等設備。

此文一出引來其他網友羨慕眼光，不少網友紛紛表示「想移民了」，也有網友留言諷刺台灣房市「在台灣可能要個億」、「台灣的豪宅，簡直笑話」、「台灣1500萬只買得到一層公寓吧」。

不過也有網友認為，澳洲郊區生活機能不便，開車進城動輒30分鐘以上，加上澳洲有許多毒蛇猛獸與特殊昆蟲，對恐懼者來說不是理想的居住地，而且別墅打掃、整理相當麻煩，游泳池保養花費也十分昂貴。

澳洲雪梨是全球最宜居城市，但澳洲年輕人買房的比率卻降到歷史新低，房價太高、房屋租稅政策有利投資客等，加上過去15年澳洲房價共飆升逾140%，已超越倫敦和紐約，都讓澳洲首購族心有餘而力不足。

近日一名台灣女生在澳洲買下一棟別墅，要價新台幣1500多萬元。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook