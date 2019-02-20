小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52 聯合新聞網 綜合報導



有網友發現朋友家開小吃店居然年營收可超過3000萬，讓他驚訝不已。聯合報系資料照 分享 facebook

「貨出去，人進來，高雄發大財」不論是高雄市長韓國瑜常講的庶民經濟或是台北市長柯文哲口中的攤販經濟，有人潮的地方就會有攤販，台灣的街頭小吃儼然成為衡量經濟景氣的主要指標之一。有人就在網路問說，路邊一般不開發票的攤販或小吃店是否真的很賺，引發熱烈討論，還有專業網友指出，「店員超過5個，日營收10萬跑不掉」。

一名網友在PTT發文表示，朋友家的小吃店被國稅局盯上，要求必須要開統一發票，原本還建議朋友嚐試走查定課稅一途，結果一問之下，才知道朋友家小吃店年營收竟超過3000萬，儘管營業額不等於淨利，仍讓原PO驚訝詢問「小吃店營業額3000萬真的是正常的嗎？」

結果PO文一出後，立刻引發網友熱烈討論，許多鄉民紛紛表示，不開發票的小吃店能有這樣的營收很正常，有人留言「月營收20萬才符合查定，你朋友家一個月200多萬差很多」、「連鎖手搖飲料店一天都有2-3萬以上，小吃店、便當店單價更高，一天10萬不意外」、「北部知名滷肉飯年收是你朋友的3倍」，也有網友分析「你看店員數，如果有5個以上，通常一天都做10萬跑不掉」。

先前也有報導指出，高雄印刷廠業者在政論節目上表示，有賣木瓜牛奶的老闆靠著大量人流，創造出一個晚上大賺近30萬元的驚人日營業額，以一杯40元，2萬杯就80萬元，用4成利來算，老闆一個晚上就進帳32萬元，一年就能賺進1.1億元。但也有過來人指出，「通常餐飲的利潤是50%上下 1500萬好賺啊，不過餐飲是賣，體力的，累得跟狗一樣，你賺得來嗎？」就算報酬高，但幾乎全年無休的工時，不是每個人都做的來。