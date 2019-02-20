親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

早餐吃錯胖又致癌？一鍵查你是否吃到「最肥地雷」

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52聯合新聞網 綜合報導

有網友發現朋友家開小吃店居然年營收可超過3000萬，讓他驚訝不已。聯合報系資料照
有網友發現朋友家開小吃店居然年營收可超過3000萬，讓他驚訝不已。聯合報系資料照
分享

「貨出去，人進來，高雄發大財」不論是高雄市長韓國瑜常講的庶民經濟或是台北市長柯文哲口中的攤販經濟，有人潮的地方就會有攤販，台灣的街頭小吃儼然成為衡量經濟景氣的主要指標之一。有人就在網路問說，路邊一般不開發票的攤販或小吃店是否真的很賺，引發熱烈討論，還有專業網友指出，「店員超過5個，日營收10萬跑不掉」。

一名網友在PTT發文表示，朋友家的小吃店被國稅局盯上，要求必須要開統一發票，原本還建議朋友嚐試走查定課稅一途，結果一問之下，才知道朋友家小吃店年營收竟超過3000萬，儘管營業額不等於淨利，仍讓原PO驚訝詢問「小吃店營業額3000萬真的是正常的嗎？」

結果PO文一出後，立刻引發網友熱烈討論，許多鄉民紛紛表示，不開發票的小吃店能有這樣的營收很正常，有人留言「月營收20萬才符合查定，你朋友家一個月200多萬差很多」、「連鎖手搖飲料店一天都有2-3萬以上，小吃店、便當店單價更高，一天10萬不意外」、「北部知名滷肉飯年收是你朋友的3倍」，也有網友分析「你看店員數，如果有5個以上，通常一天都做10萬跑不掉」。

先前也有報導指出，高雄印刷廠業者在政論節目上表示，有賣木瓜牛奶的老闆靠著大量人流，創造出一個晚上大賺近30萬元的驚人日營業額，以一杯40元，2萬杯就80萬元，用4成利來算，老闆一個晚上就進帳32萬元，一年就能賺進1.1億元。但也有過來人指出，「通常餐飲的利潤是50%上下 1500萬好賺啊，不過餐飲是賣，體力的，累得跟狗一樣，你賺得來嗎？」就算報酬高，但幾乎全年無休的工時，不是每個人都做的來。

營收
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

火辣醫師大方曬照 網友求工作醫院：揪團復健

2019-02-19 19:21

牛肉麵店廣告布條太搞笑 網笑：這麼直白好嗎？

2019-02-19 18:18

阿嬤稱圍巾「有虎會煞到」 她驚覺：是兒童界一哥！

2019-02-19 17:33

「需要再打開」 阿嬤過世留包裹讓他鼻酸度過難關

2019-02-19 17:03

吃喜宴遇打包魔人 雞湯剛上桌大媽：我要打包餵狗

2019-02-19 16:22

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位

2019-02-18 09:25

老闆娘傳「撩人照」問：顏色好嗎？ 真相超傻眼

2019-02-17 16:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

辣模西門町街頭「愛的抱抱」 上裸只貼胸貼引起圍觀

2019-02-15 17:50

客戶家雜物爆多到無路可走 冷氣師傅：今日最難賺

2019-02-15 17:05

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

2019-02-19 19:02

謝淑薇弟謝政鵬女性好友 慘遭公車撞擊捲入車底身亡

2019-02-20 00:26

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

火辣醫師大方曬照 網友求工作醫院：揪團復健

2019-02-19 19:21

牛肉麵店廣告布條太搞笑 網笑：這麼直白好嗎？

2019-02-19 18:18

釣客控台中霹靂特警荷槍開單 網友：違規遭罰是活該

2019-02-19 15:41

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

「需要再打開」 阿嬤過世留包裹讓他鼻酸度過難關

2019-02-19 17:03

失蹤女師騎車沿台三線逛 她還在苗栗圖書館看書半天

2019-02-19 21:45

地主控最貴停車場暴跌58億 法院：拍賣程序沒問題

2019-02-19 17:06

台東元宵節下個轉角遇到警 10分鐘開罰百張違規全GG了

2019-02-19 21:59

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

失蹤5天國中女老師找到人 她說壓力大外出散心

2019-02-19 21:05

吃喜宴遇打包魔人 雞湯剛上桌大媽：我要打包餵狗

2019-02-19 16:22

公車駛出文大校園 20歲女大生慘遭捲進公車車底

2019-02-19 18:28

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02

保證絕不會跑 前三線一分局長李世昌今入監

2019-02-19 15:20

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

文化大學外公車撞行人 女子捲進公車底命危搶救中

2019-02-19 17:45

生父過世欠千萬 他及時拋棄繼承不用父債子償

2019-02-19 19:47

阿嬤稱圍巾「有虎會煞到」 她驚覺：是兒童界一哥！

2019-02-19 17:33

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

東京著衣創辦人周品均與前夫街頭口角 鬧到警察到場關切

2019-02-19 15:08

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

妹搭上陌生男車 兄為救妹挨1槍

2019-02-19 20:26

校長教師開會亂停車擋通道 挨批「以身作則」在哪？

2019-02-19 20:37

越南幫盜伐 原民獵人開槍制止

2019-02-19 23:58

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

知名鵝肉店遭縱火釀2死 主嫌：不知香蕉水會燒起來

2019-02-19 17:36

男清潔工強制猥褻殺人 女研究生胸罩殘留口水成鐵證

2019-02-19 15:20

東協廣場變態男襲胸女店員 辯：一時情慾衝動

2019-02-19 14:02

少女想培養感情怕他不敢做 謊報年齡替男友打手槍

2019-02-20 11:07

收5百萬獻金要吐1千萬 黃景泰律師：一事不該二罰

2019-02-19 22:14

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

酒駕肇逃還曾找人頂罪 「2條人命6萬交保」

2019-02-20 00:02

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

國中女老師失蹤5天 朋友求籤說過幾天會回來

2019-02-19 21:22

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top