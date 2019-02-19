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火辣醫師大方曬照 網友求工作醫院：揪團復健

2019-02-19 19:21聯合新聞網 綜合報導

網友分享多張復健科女醫師美照，發文求問「要去那裡看復健？」。圖擷自／劉必涵臉書
網友分享多張復健科女醫師美照，發文求問「要去那裡看復健？」。圖擷自／劉必涵臉書
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過去就曾有許多素人，因為甜美外型或是俏麗形象，被網友拍照上傳社群平台後爆紅、引起熱烈討論。有一名網友在PTT《表特板》分享多張復健科女醫師美照，並大讚該名女子「短髮、皮膚白、身材纖細有料」完全命中他的三個理想型，求問「要去那裡看復健？」

網友稱讚劉必涵完全命中他的三個理想型。圖擷自／劉必涵臉書
網友稱讚劉必涵完全命中他的三個理想型。圖擷自／劉必涵臉書
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這名正妹醫師劉必涵，任職於屏東縣某家醫院的復健科，在網路上小有名氣，不只常常會上傳自己的運動照片，也會時不時分享正確的醫學知識。劉必涵的外型十分吸睛，不只擁有一雙水汪汪電眼，因養成良好運動習慣，身材也維持的相當火辣，幾張照片穿著清涼、大方展示傲人上圍。這則尋人的貼文一出，網友紛紛表示「一起揪團復健」、「真的很正」。

而最近討論度極高的，還有這一位「水餃女神」牟芝緹（Di Di），大約四年前因幫忙家中水餃店爆紅，同樣以亮眼外型、魔鬼身材受到網友歡迎。

「水餃女神」牟芝緹自爆以幫忙家裡水餃店為生活重心，感情要看緣分。圖擷自／牟芝緹i...
「水餃女神」牟芝緹自爆以幫忙家裡水餃店為生活重心，感情要看緣分。圖擷自／牟芝緹instagram
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牟芝緹大學畢業後以幫忙家中生意為主，同時身兼直播主，一邊包水餃一邊直播當作宣傳，當有觀眾詢問時就可以趁機廣告。也因此常遇到顧客來店裡要搭訕她，還好現在爸爸會站在外面賣、幫忙把關，她可以安心在裡面包水餃。

而目前25歲的牟芝緹，自爆因為幫忙家裡生意，很難抽出時間認識新朋友，也因此保持單身中，不過仍以賺錢為生活重心，對待感情則是「看緣分」，此話一出，網友争相開玩笑：「缺人手幫忙包水餃可以找我！」粉絲也建議外型出眾的她可以進軍演藝圈，牟芝緹認為「那個也都是看機會」，言外之意並不排斥。

復健醫師正妹屏東縣
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