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「需要再打開」 阿嬤過世留包裹讓他鼻酸度過難關

2019-02-19 17:03聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖／ingimage提供
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「阿嬤」給一般年輕世代的印象通常是嘮叨囉嗦，且普遍的共通點是非常疼孫子，有一名網友分享自己的奶奶過世前，不只對他與姐姐非常好，連他人生第一支智慧型手機、第一台機車都是阿嬤送的，阿嬤還偷偷幫他繳清汽車貸款，就是不想他吃苦。不過令人意外的是，在阿嬤過世一年後，迎來人生低谷的他，竟憑藉阿嬤留下的一箱包裹重新度過難關。

這名網友在臉書《靈異公社》中分享，自己的阿嬤如同電影《功夫》理的包租婆一樣，不僅穿著相似、嗓門很大，也因為古道熱腸的個性，連里長要做巷弄建設都會第一個問阿嬤意見，因此被村里鄰居稱為地下里長嬤。也因為阿嬤的海派作風，全家人的感情也相當好，每年過年都會聚在一起。

可在七年前，離家到外地工作的他，突然收到阿嬤的病危通知趕回家，雖然一直祈禱能再親自面對阿嬤說聲「我愛妳」，卻在趕到醫院時發現病房早就空無一人，原來阿嬤在他到達醫院的前十分鐘已過世，因為來不及見到阿嬤的最後一面，他形容當時的心情，「除了狂掉眼淚以外，我實在不知道要怎麼表達見不到阿嬤最後一眼的悔恨與痛苦。」

之後整理阿嬤遺物時，發現阿嬤房間有許多他和姐姐的照片，他才知道在他與姐姐不在家時，阿嬤都只能看著照片等他們「回家」；網友的姑姑也交給他一個包裹，說是阿嬤擔心他、希望等到真的有需要時再打開，也正是這個包裹在他最低潮的時候又感受到阿嬤的愛。

網友描述在阿嬤過世的半年後，父母長期在國外工作、姐姐早有家庭，而他因為車禍受傷，整整一年的時間都沒有收入，還必須負擔回診復健的醫療費用，情況慘烈到必須跟身邊的朋友求助。此時他想起阿嬤生前留給他的包裹，他在心底和阿嬤說了聲「對不起」後拆開一看，理面放著有能救急的現金、金飾，他也馬上利用這筆錢還清積欠的房租，解決當下的問題。

網友阿嬤過去表面拒絕買Nokia 3310給他，卻早就偷偷買好要送乖孫。圖／聯合...
網友阿嬤過去表面拒絕買Nokia 3310給他，卻早就偷偷買好要送乖孫。圖／聯合報系資料照
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令他鼻酸的是，包裹內還有小時候心心念念想要的Nokia 3310手機，當時雖然阿嬤沒有買給他，卻出現在包裹中，一旁的發票日期還是他吵著要手機的那天。此外，阿嬤也留下一封信給他，表示其實想要在他18歲的生日那天給他，但是年紀大忘東忘西，就放在這裡面了；也明白會打開包裹的孫子一定是生活得很辛苦，因此才準備這筆錢，要他「對未來抱有希望，記得人生是美好的」。

最後網友寫道，重新開始工作後，生活也漸漸穩定，老闆還將他升為店長，某天晚上他隱約感覺到，阿嬤知道他過得很好後才放心離開。溫馨的祖孫情故事，讓不少人看完直呼「超感動」、「洋蔥也太大顆了」。

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