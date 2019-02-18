女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31 聯合新聞網 綜合報導



女子穿高跟鞋刷油漆讓不少人質疑只是「拍照」，而她也在底下回應「我連刷好幾天我的職業是清潔員～其實旁邊有大條濕毛巾可以擦沒有拍」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

房子租約到期時將房屋回歸原狀是種負責的表現，但不是每個人都這麼想。有名女子在《爆怨公社》上發文，因她的小孩在牆上塗鴉，她捲袖替租屋處重刷油漆，但女子的前夫卻認為不用幫房東重新粉刷，她詢問「是我觀念錯誤嗎？」而多數網友認為女子的行為才是負責的表示，也有不少網友對女子刷漆照歪樓，直呼「高顏值的油漆工」。

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示與前夫離婚搬離舊家，牆上都是小孩塗鴉，她只好自己買油漆趁休假、下班時間把房子粉刷歸還，花了一個禮拜還不包含整理。原本女子與前夫說好油漆費3000元以及水電費3500元一人一半平分，沒想到前夫竟開始裝傻，還直言「退租還要幫房東刷油漆，這樣我也是醉了」，甚至嫌三房一廳一車位的7000元房租「算貴2000元」，女子氣回「你不負責任，不代表任何人（每個人）都不負責任。」

女子Po出與前夫的對話，認為前夫行為不負責任。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

女子詢問「請問真的沒人搬走前刷好油漆才交屋的嗎？是我觀念錯誤嗎？」而網友看完後大推女子很負責任，紛紛留言「難得一見的好房客」、「基本上房東給您怎樣的房子，妳還他怎樣是正常的啊」、「真是負責的好房客，房東退押金才會阿沙力」。

也有網友歪樓，「三房一廳一車位只租7000的好房子在哪裡找的」、「這種房子雙北絕對沒有」；不過更多網友的重點放在女子蹲地刷漆照「認真的女人最美麗」、「 果然是高手油漆工，穿高跟鞋 」、「這背影真美」。