親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

人進得來，錢留得下？韓國瑜的賭場夢

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31聯合新聞網 綜合報導

女子穿高跟鞋刷油漆讓不少人質疑只是「拍照」，而她也在底下回應「我連刷好幾天我的職...
女子穿高跟鞋刷油漆讓不少人質疑只是「拍照」，而她也在底下回應「我連刷好幾天我的職業是清潔員～其實旁邊有大條濕毛巾可以擦沒有拍」。圖擷自爆怨公社
分享

房子租約到期時將房屋回歸原狀是種負責的表現，但不是每個人都這麼想。有名女子在《爆怨公社》上發文，因她的小孩在牆上塗鴉，她捲袖替租屋處重刷油漆，但女子的前夫卻認為不用幫房東重新粉刷，她詢問「是我觀念錯誤嗎？」而多數網友認為女子的行為才是負責的表示，也有不少網友對女子刷漆照歪樓，直呼「高顏值的油漆工」。

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示與前夫離婚搬離舊家，牆上都是小孩塗鴉，她只好自己買油漆趁休假、下班時間把房子粉刷歸還，花了一個禮拜還不包含整理。原本女子與前夫說好油漆費3000元以及水電費3500元一人一半平分，沒想到前夫竟開始裝傻，還直言「退租還要幫房東刷油漆，這樣我也是醉了」，甚至嫌三房一廳一車位的7000元房租「算貴2000元」，女子氣回「你不負責任，不代表任何人（每個人）都不負責任。」

女子Po出與前夫的對話，認為前夫行為不負責任。圖擷自爆怨公社
女子Po出與前夫的對話，認為前夫行為不負責任。圖擷自爆怨公社
分享

女子詢問「請問真的沒人搬走前刷好油漆才交屋的嗎？是我觀念錯誤嗎？」而網友看完後大推女子很負責任，紛紛留言「難得一見的好房客」、「基本上房東給您怎樣的房子，妳還他怎樣是正常的啊」、「真是負責的好房客，房東退押金才會阿沙力」。

也有網友歪樓，「三房一廳一車位只租7000的好房子在哪裡找的」、「這種房子雙北絕對沒有」；不過更多網友的重點放在女子蹲地刷漆照「認真的女人最美麗」、「 果然是高手油漆工，穿高跟鞋 」、「這背影真美」。

女子被質疑只是拍照做秀，她也在底下回應，自己的職業是清潔工並分享油漆不沾地的小技...
女子被質疑只是拍照做秀，她也在底下回應，自己的職業是清潔工並分享油漆不沾地的小技巧。圖擷自爆怨公社
分享

租屋爆怨公社
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位

2019-02-18 09:25

老闆娘傳「撩人照」問：顏色好嗎？ 真相超傻眼

2019-02-17 16:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

辣模西門町街頭「愛的抱抱」 上裸只貼胸貼引起圍觀

2019-02-15 17:50

客戶家雜物爆多到無路可走 冷氣師傅：今日最難賺

2019-02-15 17:05

扯！汽車路邊佔位停太久 佈滿灰塵、垃圾還長出花

2019-02-15 11:52

買花送妻被冷回「告別式拿的？」 殯葬業者自爆有前例

2019-02-15 11:02

小資女炫耀存款達「8位數」 網友糾錯空歡喜一場

2019-02-15 10:44

開學了！媽媽們PO文爆孩子趕作業 網友笑：童年回憶

2019-02-10 21:35

凌晨2點開工 她熬夜不睡出席拿到大紅包爽喊「值得」

2019-02-10 21:06

停車9小時被收510元嫌「有夠貴」 網諷：被拖吊更貴

2019-02-10 20:06

非加油客上廁所收10元引論戰 網友：比包尿布好

2019-02-10 19:10

他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

2019-02-10 18:49

刷卡訂房「384元」包棟超便宜 他收帳單崩潰：是美金

2019-02-10 09:51

開大車、單親媽最讓人瞧不起？ 她嘆：我都上榜

2019-02-09 17:36

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

獨／「若要被關，我寧可死」 涉賄議員廖天隆燒炭自殺亡

2019-02-17 19:30

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位

2019-02-18 09:25

被撞有酒駕！新化車禍3傷1男童亡 酒測值爆表達1.27

2019-02-17 22:22

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

台南3車連環撞 一歲半男童送醫不治死亡

2019-02-17 20:43

涉賄議員尋短 遺書寫「不是畏罪自殺是以死明志」

2019-02-17 20:46

女子從飯店13樓墜樓當場死亡 母傷心痛哭

2019-02-18 08:53

影／93歲賓士車駕駛 疑疲勞爆衝撞進北捷唭哩岸站

2019-02-17 18:24

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

臉書亞太區幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

台中國中女老師失蹤4天 家人報警急尋人

2019-02-18 09:52

太魯閣落石砸破客運車頂 老翁距離不到1公尺很淡定

2019-02-17 20:21

涉賄嘉義市議員以死明志 法院：民刑事訴訟均終止

2019-02-17 20:42

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

影╱北市文山區民宅冒火舌 床上發現一男焦屍

2019-02-17 19:11

2毛錢鐵絲竊案 檢「追殺」到終審

2019-02-18 00:22

影／男子暴打八旬阿嬤未羈押 南檢：將視療程再提抗告

2019-02-17 18:10

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18

影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮

2019-02-18 12:11

警方愛河燈會四處搭訕 「誰做了壞事？」內情卻暖心

2019-02-17 22:16

說好的緩刑沒了 涉訟議員自殺

2019-02-18 00:43

小客車行跡可疑遭攔查 後座便當盒內兩層裝滿子彈

2019-02-17 19:05

困電梯點火求救 老婦燒死

2019-02-18 00:45

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

影╱他勸「都越南人別計較」 慘遭同鄉一刀狠刺心臟斃命

2019-02-17 21:03

影╱93歲翁誤把油門當煞車踩撞進捷運站 險撞到過馬路幼童

2019-02-17 20:20

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

偷2毛鐵絲？ 拆鄰綁電線杆告示 檢「追訴到底」引議

2019-02-17 23:33

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

注定要抓到你 中午摩鐵開毒趴他栽在同名警察手中

2019-02-17 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top