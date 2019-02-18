私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35 聯合新聞網 綜合報導



一名空姐被逼下海為無業男友還賭債，導致私密處長期發炎不適。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

有一種愛叫愛到鬼遮眼！一名20多歲外型亮麗的空姐，因陰道發炎求診婦產科，醫生建議暫停性生活，讓身體好好休息恢復，空姐卻面有難色地說無法休息，「因為要工作…」，醫師進一步詢問，真相卻令人感到生氣又無奈。

婦產科醫生楊維真日前在節目「醫師好辣」中，談到自己的一名病患，是位20多歲外型亮麗的空姐，初時來看診時，多是打子宮頸疫苗、做抹片檢查，但過了一陣子後，卻常因為陰道發炎而求診，且狀況始終未改善，令醫生感到十分疑惑，因為空姐外表看起來不像因衛生不良、健康知識不佳、常穿緊身褲等因素，造成陰道常發炎。

後期看診時，空姐的男友也常陪同前來，醫生觀察到與一般夫妻不同的地方，通常在婦科診間，都是太太被捧在手心般噓寒問暖，而空姐的男友卻如同大老爺，翹著二郎腿使喚著空姐倒水伺候。

因空姐不適狀況始終未改善，醫生詢問是否有停止性生活，讓身體好好休息，空姐總是沉默不語。直到某次看診時，空姐終於坦承，她無法停止性生活，因為「我要工作」，進一步詢問才知，原來空姐的男友沒工作又欠下大批賭債，逼著她去做外約小姐，還是由男友騎車載她去。故事讓現場來賓個個直搖頭，真是愛到卡慘死！