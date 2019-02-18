扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21 聯合新聞網 綜合報導



民眾投訴家庭聚會吃燒烤，店家竟要求兩桌禁止交談。示意圖／ingimage 分享 facebook

這樣的家庭聚會你還吃的下嗎？高雄有民眾控訴，日前打電話到知名燒烤店訂位，總共8大3小。民眾到現場才發現店員安排11人坐8人座，民眾覺得座位擁擠要求分桌，沒想到店員回答那要加收開桌費100元，且兩桌禁止交談，這讓客人氣炸轉身走人，事後，該店家老闆也出面回應，一切都是「口誤」。

根據《三立新聞網》報導，有民眾向媒體投訴高雄一間燒烤店的「驚人之舉」。據了解，民眾因家庭聚會打電話訂了8大3小共11人的位置，他們到現場發現店家竟然要他們擠8人座，民眾認為座位太擁擠，要求分兩桌，沒想到店員回答「那要收開桌費100元且兩桌禁止交談」。

民眾表示「今天不是我們硬要分兩桌，是你們（店家）安排座位不當，我們這是家庭聚會，還跟我說不能過去交談！」而老闆也出面回應，是「不能交換」食材，不是不能交談，一切都是員工口誤。

店家老闆表示，因該燒烤店的吃到飽有499、739、1580元等不同價位，上千元的燒烤吃到飽可以吃到高檔鱈場蟹，過去曾有客人因分桌價位不同，交換食材例子。因此，才會教育員工，「如果真的要分桌並且是不同價位，那菜色上禁止交換。」

店家老闆回應，「店員主觀的認為小朋友為幼稚園，應該可以擠一桌，這個爐比一般燒烤店大上一個SIZE，裝滿整爐的成本高達97元，向這組客人就不需要加100元」。店家老闆也承諾，未來將針對員工進行教育訓練。