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老闆娘傳「開腿撩人照」問：顏色好嗎？ 真相超傻眼

2019-02-17 16:00聯合新聞網 綜合報導

網友最近想增添新床組，並用手機通訊軟體和老闆娘討論，想不到老闆娘竟傳了一張「遐想...
網友最近想增添新床組，並用手機通訊軟體和老闆娘討論，想不到老闆娘竟傳了一張「遐想撩人」照片。圖擷取自《爆笑公社
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老闆娘傳錯照片了？一名女網友最近想增添新床組，並用手機通訊軟體和老闆娘討論，想不到老闆娘竟傳了一張大腿打開的「遐想撩人」照片，讓她尷尬到極點，懷疑老闆娘誤傳要給老公的私照，卻又不知道該如何回應對方，直到最後她仔細盯著照片看了一陣子，才發現自己想歪了！

原PO在臉書《爆笑公社》發文，指出她向寢具店老闆娘訂了床組，事後雙方持續聯絡，有次老闆娘突然傳來一張引人遐想照片，還問她一句「覺得這顏色可以嗎？」讓她當場嚇傻，懷疑老闆娘將要傳給老公的私密照誤傳給自己，讓她不知該怎麼回覆。只見照片中，疑似為老闆娘穿著桃紅色系碎花內褲，雙腿大開面對鏡頭，性感「該邊」一覽無遺大方入鏡，姿態大膽勾人，令人看了臉紅紅超級害羞。不過待原PO冷靜下來觀察幾秒後，才驚覺自己想太歪了，這的確是張床組照，只是老闆娘把照片傳反了，造成這齣讓人會錯意的爆笑意外。

而該貼文曝光後，也笑翻網友，紛紛回應道「無敵像啊」、「請問只有我一個看錯嗎」、「還以為是內褲，看了老半天怎麼怪怪的」、「褲子都脫了，最後才跟我說要反著看」、「老闆娘訂單變多了」、「我也是看好陣子才懂，上面是窗簾，下面是床鋪」、「誰跟我一樣看完文字解說還要轉過來看五秒以上，然後終於看懂圖片」，但也有網友覺得這實在太容易讓人想歪，為了不引起家庭紛爭，要原PO「快教會老闆娘怎麼旋轉照片！」

原PO驚覺自己想太歪了，這的確是張床組照。圖擷取自《爆笑公社》
原PO驚覺自己想太歪了，這的確是張床組照。圖擷取自《爆笑公社
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