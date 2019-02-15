客戶家雜物爆多到無路可走 冷氣師傅：今日最難賺

2019-02-15 17:05 聯合新聞網 綜合報導



一名冷氣師傅到客戶家安裝冷氣，看到屋內的情況頓時傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 天氣熱是冷氣師傅最忙碌的時候，總是會接到許多安裝冷氣的訂單，不過有位師傅到一處住家安裝冷氣時卻被屋內的景象給嚇到，因為房子裡所見之處通通堆滿了雜物，客廳、房間、廁所堆到完全沒有路可走，連神明桌也遭殃。他拍下照片和影片上傳到臉書「爆怨公社」，引起網友驚呼連連。

照片裡看到屋內堆滿了衣服、家電和一些雜七雜八的物品，東西多到亂擺，完全沒有能行走、坐下的空間。房間裡除了床鋪沒堆放東西以外，其他空間都擺放了許多雜物，客廳也堆出層層的「小山」，連神明桌也被雜物垃圾給佔滿。

不只如此，就連浴室廁所內也放有洗衣機、電風扇、收音機、熱水器、椅子、清潔用品等不相關東西，整間房子有如倉庫般雜亂，讓這名冷氣師傅簡直不敢相信自己的眼睛，直呼「這到底要怎麼裝冷氣……今日最難賺！」他表示屋子有住人，不只有蟑螂，還有老鼠的屍體。

照片也讓許多網友看了很傻眼，「天啊...這...有人住在裡面？」、「這是回收場吧？」、「怎麼有辦法在這樣的環境生存」、「現在人連垃圾場也裝冷氣，還真是高級」、「我彷彿聞到臭味了」、「太扯了啦～垃圾屋還需要裝冷氣喔？這樣子能吹到嗎？浪費電」、「看到這個我就覺得我家還算乾淨」、「發生火災都跑不了」。