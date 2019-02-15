辣模西門町街頭「愛的抱抱」 上裸只貼胸貼引起圍觀

2019-02-15 17:50 聯合新聞網 綜合報導



女子穿著性感在西門町街頭進行進行「Free Hug」，吸引大批民眾圍觀。圖片來源／爆廢公社 分享 facebook

昨天（14日）是一年一度的西洋情人節，一名網友在網路發文驚嘆，一名女子竟只穿著熱褲及解扣襯衫，胸部全空只貼上胸貼，大方展現傲人身材，在西門町街頭進行「Free Hug」活動，消息一出立刻引發網友暴動。

一名網友在《爆廢公社》發文表示，「情人節一堆情侶放閃就算了，還有人免費擁抱曬身材，真的是驚嚇的日常」。網友更分享照片，只見一名身材姣好的女子，穿著格紋襯衫及黑色熱褲，沒穿胸罩只貼上胸貼，就在西門町的廣場上與路人進行「Free Hug」活動，吸引大批民眾圍觀。

網友也搜出該名女子的身分，原來她就是平面模特兒「Miya米亞」，不吝嗇展現好身材的她，也不時在自己的Instagram上PO出性感美照，吸引超過15萬的粉絲追蹤。

隨後她也在IG分享當日的活動影片，並寫道：「我不是為了想紅才做這活動，我只是單純因為單身也想過情人節，也為了在情人節當天上班的辛勞服務業打氣加油」，發文感謝大家支持她的自發性活動。

貼文一出立刻引發網友暴動，「請問明天還有嗎？」、「我去訂一下車票」、「這個看起來就很有誠意啊」，也有網友大讚，「自信真的很美」、「很不錯啊，算是很應景的美意，反正也沒有誰強迫誰～」、「我剛剛有看到，但我覺得現場看身材比照片好」。