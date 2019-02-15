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扯！汽車路邊佔位停太久 佈滿灰塵、垃圾還長出花

2019-02-15 11:52聯合新聞網 綜合報導

有民眾抱怨住處樓下有輛汽車停放過久，車身都長出花來。 圖擷自爆料公社
有民眾抱怨住處樓下有輛汽車停放過久，車身都長出花來。 圖擷自爆料公社
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台灣汽機車太多，如果停車格不夠，車主就會找沒有劃設紅黃線的路邊停放，但卻有些車停放過久變成廢棄車，衍生環境亂象。有民眾住家樓下停放了一輛汽車，但車主遲遲沒有來將車開走，導致車身髒亂不堪，更誇張的是還長出了花，讓他看傻了眼。

這位民眾抱怨住處樓下有輛汽車停放了太久，他拍下照片PO上臉書「爆料公社」，照片可看到這輛車的車身佈滿了灰塵，引擎蓋、擋風玻璃還有鳥糞痕跡，雨刷周圍還卡了許多枯葉和垃圾，更扯的是雨刷旁邊竟然長出了一朵花！

原PO不敢置信的表示，「停在住處樓下的車子，到底是停多久了，讓人家沒有車位可以停剩停機車的，還停到開花了！」貼文引起網友討論，有人痛批車主太誇張，「佔著矛坑不拉屎」、「停到輪胎沒氣都有勒，就算沒收費的車格也不該長期霸佔」、「很多車為了避牌照稅，都會使用這手段」、「上次看到一則安全帽長小樹，這次看到車子上」。

也有人開玩笑的說「生命會找出口」、「植物也太強，這樣也能開花」、「這是個勵志的故事，逆境中求生存」、「會不會結出果實？」、「情人節，車都收到花了，你們呢？」、「路過、幫忙澆個水」。

根據道路交通管理處罰條例《占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法》第二條第二項，佔用道路車輛中「車輛髒污、銹蝕、破損，外觀上明顯失去原效用」，就會被認定為廢棄車輛。因此有網友建議原PO「查車牌號碼就知道車主還在不在了，沒有車牌就通知環保局」、「報警察機關，請警察機關會同環保局人員來認定，確認後貼單公告，若期限到仍未撕單會當廢棄物處理」。

爆料公社
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