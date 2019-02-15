買花送妻被冷回「告別式拿的？」 殯葬業者自爆有前例

2019-02-15 11:02 聯合新聞網 綜合報導



一名從事殯葬業的網友，昨天情人節買了束花想送給老婆，卻被老婆誤以為他是從告別式上拿回來的，讓他哭笑不得。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 昨天（14日）是西洋情人節，有另一半的人都會趁著節日送禮表愛意。一名從事殯葬業的網友在回家途中買了一束花想送給老婆，沒想到卻被老婆冷回應打臉，原來是因為他曾在告別式拔玫瑰當禮物，才會讓太太以為他又重施故技。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，他昨天開車回家時，看到路邊花店在賣花束，為了想讓老婆開心，於是買了束花想「安太座」。回到家後原PO將花送給老婆，並且開心的祝她「情人節快樂」，沒想到老婆竟然冷冷地回了他一句「你告別式場拿回來的喔？」讓他聽了哭笑不得，開玩笑的說「決定了，改天不送花了！改天直接帶花圈回來！」

網友看了紛紛大笑的說「不好意思，我笑了」、「送花圈，要記得寫不自殺聲明」、「帶罐頭塔還有得吃，比較開心」。不過也有人安慰原PO「其實太太是開心的」、「被潑冷水，悶…」、「拍拍！我連一朵都沒有」、「這對話我會直接冷掉，丟垃圾桶」、「很不好的經驗，我了解....會很切心的感覺」、「花就是花，從哪拿回來的都是心意啊」、「聽到這個感覺極度差了」。

原PO回覆網友的留言解釋說自己其實有「前科」，因為曾經在告別式上拔了100多棵玫瑰花回來送給老婆，因此這次才會讓老婆誤以為他的花又是從告別式上拿的。不過原PO也說太太事後知道花束是在花店買的，也開心的笑到合不攏嘴，還幫他這個月的零用錢加了100元。