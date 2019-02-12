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「那裡有個女孩」！男孩半夜童語嚇壞老爸 隔天發現真相好烏龍

2019-02-12 18:04聯合新聞網 綜合報導

小兒子半夜指著床頭說「那裡有個女孩」，網友被嚇壞。 示意圖／聯合報系資料照片
小兒子半夜指著床頭說「那裡有個女孩」，網友被嚇壞。 示意圖／聯合報系資料照片
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傳統民俗中認為幼童的眼睛與心靈因還未被世俗汙染，所以可以看到一般人看不到的東西，也就是所謂的鬼魂，因此有時後小孩隨意脫口而出的一句話，都有可能嚇壞大人，好像身邊有什麼「不乾淨」的東西。有一名爸爸在網路上分享，自己陪生病的小孩住院，晚上兒子突然說「爹地，那邊有個女孩」，害得他一整晚都睡不著，隔天起床後才發現是烏龍一場。

該名爸爸在《抱怨公社》中敘述，由於妻子剛生完小孩在家坐月子，因此當晚只有他一個人陪生病的兒子住院。沒想到深夜時，三歲大的兒子突然說要喝水，然後指著空空的床頭說「那邊有個女孩」，他瞬間渾身發冷。

之後這名爸爸雖鼓起勇氣、淡定安撫小兒子快快入睡，卻整晚都睡不著，只能默念「我們明早就要出院了，我們不打擾妳了，妳也別來打擾我們喔…」可第二天劇情卻大翻轉，起床後他再問一次兒子那個女孩是誰，他的兒子才指著床頭的緊急呼叫鈴的「護理師」圖案，讓他鬆了一口氣。

小孩子的童言童語雖然可愛，但有時真的會令人冒出一身冷汗，過去也有網友在網路上分享，自己的二歲女兒指著沒人的廁所說道「有個爺爺」，仔細一看才發現是馬桶上的貼紙，而女兒嘴裡的「爺爺」其實是吳念真

廁所吳念真護理師
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