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拒絕遺體放入冰櫃 家屬嗆：師父唸經3天不會臭

2019-02-12 18:25聯合新聞網 綜合報導

家屬竟稱「師父有助念，3天不會爛」，而堅持不將遺體放入冰櫃中，讓網友當場傻眼。示...
家屬竟稱「師父有助念，3天不會爛」，而堅持不將遺體放入冰櫃中，讓網友當場傻眼。示意圖／聯合報系資料照片
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殯葬業者一般會將往生者的遺體放入冰櫃，以防大體出現腐敗或發出屍臭。但一名網友卻在網路抱怨，日前有喪家的家屬堅持不將大體放入冰櫃中，理由竟是因「師父說屍體不能太冰」，還三番兩次跑來關掉冰櫃、調升溫度，讓網友氣得大罵，「都沒聞到屍臭味開始冒出來了嗎？」

一名從事殯葬業的網友在《爆怨公社》發文，他表示日前接到一件案子，家屬在往生者一辭世後，就要求要為往生者助念36小時。當時家屬還強硬拒絕將遺體放入冰櫃內，更聲稱「我們家人有經過佛教師父來助念，所以放3天不會爛」，好在其他親人勸說，家屬最終才勉強同意將大體放入冰櫃。

沒想到昨天（11日）原PO到喪家巡場時，竟發現家屬又將冰櫃關掉。他在文中透露，遺者的大體入冰櫃後家屬動不動就來偷關冰櫃、調高溫度，原PO多次向家屬勸說「遺體不冰會腐爛」，卻反遭家屬回嗆「師父說遺體不要太冰」，讓他非常傻眼。

原PO在文中提到，目前該家屬是用葬儀社的冰櫃冰存大體，並放在自宅的客廳，但由於家屬時常調動冰櫃溫度，使整個客廳都瀰漫著屍臭味。見狀也讓他不禁抱怨，「難道為了遵循師父說的『遺體不要太冰』，就寧可冒險讓遺體腐爛嗎？」，更無奈質疑「宗教信仰重要，還是往生者早日安息重要？」

貼文內容也引發網友驚嘆，「很難想像那臭味」、「無知真的很可怕」、「不怕臭味飄散嗎？」，也有網友擔心家屬會因此影響身體健康，「會中毒呀！」、「屍水真的很毒」，也有網友發表看法，「信宗教是沒關係，但是自己要會判斷事情」、「有些宗教信仰不僅害活人，也害死人」。

爆怨公社
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