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女子捷運上水果掉滿地 乘客勸說反被酸「有人會撿」

2019-02-12 15:43聯合新聞網 綜合報導

有網友搭乘捷運時見一名女子水果散落地板，上前請她處理，沒想到對方竟冷回「有人會撿...
有網友搭乘捷運時見一名女子水果散落地板，上前請她處理，沒想到對方竟冷回「有人會撿」便離去，讓他相當傻眼。圖擷自爆料公社
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捷運上禁止飲食，就是為了保持車箱清潔，不過昨（11）日卻有網友PO文表示，搭乘捷運時看到一名女子水果掉滿地仍無動於衷，下車前網友好言相勸請她清理，沒想到女子的回應讓當他場傻眼至極。

這名網友昨晚在臉書社團「爆料公社」PO文，感嘆有人搭捷運打翻飲料會用圍巾擦地板，不過也有人水果翻倒一地卻當作沒這回事。照片中可見一名女子坐在座位上，腳下是散落一地的梨子切片和塑膠盒，不過女子似乎視若無睹，沒有任何清理的舉動。下車前原PO實在看不下去，走上前請該名女子處理，沒想到她卻冷回一句「有人會撿走」就離開了。

事後，原PO氣憤地在「爆料公社」寫下這段經歷，也引來許多網友撻伐該女子「太沒公德心了」、「難道清潔人員就理所當然幫你清嗎？」、「沒文化，你付的車費沒含替你撿垃圾的服務啊！」、「這道德水準非常的不行…」。不過也有少數網友認為這名女子「可能懷孕或膝蓋退化不方便蹲下來」。

此外，有不少網友紛紛留言求原PO貼出事發經過的影片，也有人建議他「應向捷運公司舉報，並提供日期、時間和對方下車的站名」。

根據《大眾運輸法》第五十條，若於大眾運輸系統禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖或檳榔、隨地吐痰、檳榔汁、拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其他一般廢棄物，可處行為人或駕駛人新臺幣1500元至7500元罰鍰。

捷運
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