奧客叫瓦斯跳針嫌貴 老闆娘嗆「拎祖媽不爽賣你」

2019-02-12 13:53 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨遇到奧客，20公斤瓦斯搬上六樓被嫌貴，只能白跑一趟。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

服務業碰到奧客的經驗屢見不鮮，當遇上愛殺價又不講道裡的客人時，不只員工難以招架，連老闆娘都有可能理智線斷掉。有一名網友在《爆怨公社》中貼文，表示自己在配送瓦斯至客人住家時，連爬六層樓、瓦斯都裝好後被客人砍價，那位客人除了重複跳針嫌報價太貴，還嗆聲要找擔任瓦斯公會總幹事的親戚處理，最後甚至發生拉扯害他差點從樓梯上摔下來，事後更打電話到店內討價還價，沒想到反被老闆娘怒轟：「拎祖媽不爽賣你！」

該名網友表示自己只是一個普通的瓦斯配送人員，價位是由老闆娘決定，一桶20公斤的瓦斯1130元，再加上六層樓的搬運費90元，相加總不過也才1220元，跟平常一樣。但卻在收費時被客人質問「怎麼那麼貴」，還表示要找親戚到消基會告他們店亂賣瓦斯，甚至在價錢談不攏後，網友打算載回瓦斯的途中被客人拉扯，差點連人帶瓦斯摔下樓梯。

當網友回到店內後，才看到平日吃齋唸佛的老闆娘正在跟這位客人通電話，一開始還是好聲好氣解釋瓦斯費用，五分鐘過後怒掛電話說：「去叫別家！拎祖媽不爽賣你！」讓他直呼老闆娘好猛。

此事也引發網友熱烈討論，部分網友認為一層樓搬運收費15元非常便宜，也有人揶揄這位奧客「冷水最便宜」。其實瓦斯送貨相當辛苦，若是想要避免爭議，可以在電話中先談妥價錢，並準備好錢等送貨師父，互相尊重與體諒。