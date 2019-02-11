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阿伯火車看A片擴音放送 男乘客送上「這法寶」網友狂讚

2019-02-11 16:20聯合新聞網 綜合報導

阿伯在火車上公然看A片還擴音放送，所幸男乘客即時遞上耳機，才解決了這起尷尬事件。...
阿伯在火車上公然看A片還擴音放送，所幸男乘客即時遞上耳機，才解決了這起尷尬事件。圖片來源／爆廢公社
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搭車遇到這情況，著實令人尷尬不已！一名網友在臉書分享影片，日前他在搭乘台鐵時，赫然發現一名阿伯竟在火車上看A片，而且還全程擴音放送，讓整車廂的乘客陷入尷尬氣氛，所幸一名男乘客「即刻救援」為阿伯送上耳機，才解決了這起離奇事件。

一名網友在搭乘火車時發現離奇事件，只見對座的阿伯竟在車廂內公然「看片」，而且一路擴音放送，讓全車廂的人都聽見了謎片的內容，詭異的氣氛瞬間瀰漫整個列車，一旁的乘客也頻頻裝睡故作鎮定，好在一名男乘客火速救援，才緩解了尷尬氣氛。

男乘客貼心的為阿伯遞上耳機，更向他叮嚀「這（耳機）送給你，你這樣會吵到人啦」，阿伯頓時有些錯愕，但也隨即將耳機插上，讓這起尷尬的事件畫下完美句點。網友也將這段影片分享到臉書社團《爆廢公社》，更笑稱「伯伯，你一定要這樣抓住青春的尾巴嗎？」

有趣的內容也隨即引發話題，網友紛紛讚嘆男乘客的機智反應，「耳機神支援」、「這個耳機真的是神救援」、「耳機來的正是時候」，也有網友開玩笑表示阿伯真的賺到了，「賺到一個耳機」、「下次想要免費耳機就這樣」。也有網友提出看法，認為阿伯可能是因為重聽才會引起誤會，「阿北可能有重聽吧！」、「最後有裝上去，應該不是故意吵人」、「北北耳朵不好，那個音量可能他自己覺得很小聲」。

台鐵爆廢公社

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