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七旬翁逼讓座 她一句「我罹癌了」全車安靜

2019-02-11 15:12聯合新聞網 綜合報導

罹癌女網友搭火車時遭到一旁的老翁逼迫讓坐，她無奈回了一句「我罹癌了」，讓全車瞬間...
罹癌女網友搭火車時遭到一旁的老翁逼迫讓坐，她無奈回了一句「我罹癌了」，讓全車瞬間安靜。示意圖／聯合報系資料照片
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博愛座讓座與否時常引起爭議，一名罹癌的女網友在網路吐露心聲，一日她做完化療後去搭乘火車，因療程讓她感到全身無力，這時卻遭到一名70歲的老翁逼迫讓座，老翁甚至當面喝斥她「年紀輕輕的都不會讓座」，逼得女網友無奈大聲回應「我罹癌了」，讓全車的人瞬間都安靜了。

女網友在《爆怨公社》表示，自己因為罹患癌症，接受了不知道多少次的化療和放療，也開過了22次的刀，頭髮都掉光並理光了，也因類固醇的影響讓身材發福。平時為了增加一點氣色，她會戴上假髮、畫點淡妝，讓自己看起來比較像「一般人」，但也因此遭受許多的誤會。

女網友透露某日她接受完化療後去搭乘火車，當時座位旁坐著一名約70歲的老翁，老翁看到一對背著小孩的夫妻上車後急忙讓座，但因女網友沒有起身讓位，而讓老翁看不下去，頻頻用嘆氣聲向女網友示意，見她久久都未動身，老翁竟當車怒吼起來，喝斥「我都70歲的人都會讓座，妳年紀輕輕的都不會讓座」，仗著「正義」教訓女網友。

女網友當下感到非常無助，虛弱的回了一句「我罹癌了」，但因老翁重聽沒聽見她的解釋，讓她只好無奈的大喊「我罹癌了」，讓全車廂的乘客都知道了她罹癌的事，也讓整車的人都安靜了下來。

逼迫讓座的經驗不只這一樁，女網友表示自己也時常因為「外表看似健康」，而被其他人要求讓位，也因此經歷許多不好的回憶。她在貼文中坦言，自己不僅罹癌還對許多藥物過敏，也因無法服用任何止痛藥而時常「忍痛」。她也無奈的表示，「有時候真的覺得活著很辛苦，罹癌不是自己能選擇的，為何生病的人裝得堅強一點就會被認為我都沒事了」。

網友看見貼文後，也紛紛為女網友加油打氣，「加油，堅持下去吧！」、「治療的過程真的辛苦，加油」、「有心—定能戰勝病魔的！」，也有網友提出對博愛座的看法，「博愛座真的不知道哪個人發明的」、「博愛座博愛座煩死了！」，也有網友認為大家應該要體諒隱性需求者，不該只憑外表評斷一個人的身理需求。

博愛座讓座罹癌

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