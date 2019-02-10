凌晨2點開工 她熬夜不睡出席拿到大紅包爽喊「值得」

2019-02-10 21:06 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友整晚沒睡參加公司凌晨兩點的開工拜拜，拿到老闆給的一萬元大紅包，讓她開心的直呼「值得」。 圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook 許多公司行號會選擇在大年初五或初六開工，一般都會在白天舉行開工拜拜，但有網友在臉書上表示老闆選擇在凌晨兩點開工，不過不強制員工一定要出席，而這名女網友還是決定參加，當然也拿到老闆給的開工大紅包，讓她開心的直呼「值得」。

農曆春節連假將結束，明天（11日）恢復上班，依照習俗，公司行號多選擇在初五或初六來舉行開工儀式，祈求新的一年一切順利，公司業績能蒸蒸日上。原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示今年公司開工竟然在凌晨兩點，但老闆很好心，不強求、不勉強員工一定得要參加，不過她還是決定熬夜出席公司的開工拜拜。

原PO說為了參加凌晨的開工拜拜，她整晚沒睡，沒想到意外地收到老闆發的「開工紅包」，裡頭裝有10張千元鈔，總共一萬元，讓她又驚又喜，直呼「值得」。

原PO把收到的紅包拍照上傳臉書，羨煞許多網友。有人說「哇…老闆不錯」、「我不睡也要爬去」、「這麼大包幾點都要到？」、「別人的老闆只會讓我羨慕」、「缺員工嗎？」、「我們有600就謝天謝地了」、「半夜三點都要去」、「照片如果是真的，我只能羨慕！快比我年終差不多」。還有網友好奇的問「什麼公司是半夜兩點開工的？」、「這開工應該是看老闆八字時辰的…嗯嗯！所以是半夜2點」。