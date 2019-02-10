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他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

2019-02-10 18:49聯合新聞網 綜合報導

有網友貼出早期公車的定期票。 圖擷自爆廢公社
有網友貼出早期公車的定期票。 圖擷自爆廢公社
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若有用過這種車票，代表你有一定的年紀。有網友在臉書PO出一張「台北市公共汽車管理處學生定期車票」的照片，如同「悠遊卡始祖」，他寫道「有人學生時代用過公車車票嗎？上車司機就會剪一格」，貼文吸引許多網友分享回憶。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出民國61年的公車學生定期車票照片，這張車票是60格，不過剪到34格之後就沒有再使用了。票券上還有使用期限及購買日期，並有使用者的照片和校名。照片一出，勾起許多網友滿滿的回憶。

有使用過的網友回憶起過往表示，「我的天～好懷念」、「有~~~還不見過！被臭罵一頓」、「我的格子是圓圈圈的」、「司機還老花眼剪2格」、「冷氣車要剪2格」、「開學在學校辦，用完了要自己跑去公車處換」、「讀書時剪過，司機每天看到你是勤奮的學生會不剪票，小確幸」、「還有回數票，我都很開心的撕成一張一張的，然後被老爸打」、「有哦，要先用膠帶纏過，避免跟著褲子一起洗了，而且司機剪的不漂亮，自己還要修過」。

而沒使用過的人則說「這遠古世紀的我真沒看過」、「好酷唷」、「啥？我都沒用過！最早不是投錢進去嗎？還有這個？連看都沒看過」。

不只有人分享早期車票，還有網友PO出古早公車上的「下車鈴」。早期公車上並沒有下車鈴的按鈕，而是一條繩子。網友貼出的照片可看到公車上有一條黃色的繩子，穿過天花板上冷氣孔的附近的吊環，到站要下車時只要拉一下繩子，就會響起下車鈴聲。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上寫道「公車上這條繩子，20歲以下的有拉過嗎？據說身高未滿160拉不到」。看過的網友紛紛表示「下車鈴！懷念欸」、「以前都請大哥哥大姐姐幫忙拉」、「這個好經典…回到學生時代了」、「有這個繩子的公車沒冷氣，有多熱你知道嗎？」、「拉斷過一條…」、「以前窗戶都可以開」、「拉太久還會被罵」。

早期公車上頭的繩子是下車鈴。 圖擷自爆廢公社公開版
早期公車上頭的繩子是下車鈴。 圖擷自爆廢公社公開版
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