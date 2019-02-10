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花蓮飛行傘卡電桿意外 陸客獲救、教練失足墜地無生命跡象

刷卡訂房「384元」包棟超便宜 他收帳單崩潰：是美金

2019-02-10 09:51聯合新聞網 綜合報導

男網友訂房時沒發現房價是384美金，結果他自己一個人花了台幣一萬多元包棟。 圖／...
男網友訂房時沒發現房價是384美金，結果他自己一個人花了台幣一萬多元包棟。 圖／ingimage
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訂房要多看一下！一名男網友趁春節連假騎車環島，在訂房網找到了一晚384元的房間，覺得環境很不錯且相當便宜，二話不說就直接下訂，過了一下收到信箱的刷卡明細，結果他馬上崩潰，因為顯示的金額是美金，等於是花了14254元台幣自己住一晚上，「沒注意到幣別是美金！」

網友在PTT發文，表示自己趁著春節連假騎車環島，一天就從新北到高雄，借宿朋友家兩天，東部的部分因為聽說晚上黑得亂七八糟，所以打算訂房間分兩天騎回家，點了訂房網站看到一間環境不錯而且價錢才384元的房間，二話不說就下訂了。

結果當原PO開心訂房順遂的時候，他收到了信箱的刷卡明細才驚覺，自己刷了一萬多台幣「一萬多啊！三X…X！我沒注意到他幣別是美金！」重點原PO的預定方案是「不可退款」，崩潰之於他也開揪「有沒有人要來花蓮陪我玩，一個人住獨棟4房4衛浴，老闆會不會以為我會影分身」

網友看到後大笑「一個人包棟94爽」、「花蓮人幫你拍拍」、「看老闆會不會看在這麼笨的份上退個幾成」原PO也留言說「對了，明天原po生日哦，生日快樂我對自己說」因此也不少網友留言祝福「好大一份生日禮物XD」、「生日快樂，你可以考慮開趴。」、「同天生日，只好幫QQ」

奇聞訂房
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

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