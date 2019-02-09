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鄰居愛自誇「我家小孩第一名」 母一句話讓她秒閉嘴

2019-02-09 12:34聯合新聞網 綜合報導

春節是家戶團圓的時刻，也會見到久未見面的親戚朋友。 圖/ingimage
春節是家戶團圓的時刻，也會見到久未見面的親戚朋友。 圖/ingimage
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春節假期到來，許多人對於過年返鄉都十分困擾，害怕被問到刺探隱私的問題，一名大學生則在網上分享「讓親戚閉嘴」的好方法。他表示一名鄰居十分愛透過詢問別人家小孩近況，藉以炫耀自家小孩優秀，某年鄰居詢問「我家小孩在班上都考第一名，那你家小孩考第幾名？」，男大生媽媽神回「我家小孩每次都最後一名」，讓鄰居直接閉嘴，再也不敢亂問。

一名男大生在網路論壇《Dcard》發文，他表示奶奶家隔壁住著一位任何事都愛比較的老婦人，且該名老婦人都會以三明治問法來自誇，首先會詢問別人家孩子近況，再炫耀自家小孩有多優秀，最後逼問「你家小孩會嗎？」，並各種比較。

在該男大生國中時期，他的媽媽巧遇該名老婦人，老婦人就開始炫耀，她先是詢問「你家和我們同年的哥哥還好嗎？」再說「我家哥哥在國立大學上課，還說要讀碩士，在班上都第一名」，最後再問「你家小孩在哪讀書？考第幾名？要不要讀碩士？」

男大生媽媽聽完，則笑笑的回應「沒有啦，我家哥哥就讀沒有啊，每次都考最後一名」，神來一筆的回應讓老婦人直接閉嘴，從此以後再也不敢過問，且直到現在效果仍維持。

另外，男大生表示，許多親戚拜年時，都愛自誇自家媳婦很會持家，但他的媽媽認為不是做給別人看，因此一直保持沈默，直到某次過年，因為爺爺受傷，媽媽就親自為爺爺剪腳趾甲，親戚進門看到後欲言又止，再也不敢自誇媳婦。

其他網友看了，都十分佩服男大生媽媽的機智，有網友說，「我媽都跟他愛比較的朋友說，他大女兒中輟、二女兒都不讀書考倒數，講自己是最差的真的很有用」。還有網友詢問「那19歲被催婚怎麼辦？」，其他人則打趣表示「可以說是因為不小心生太醜了沒人要」。

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