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好心助港男6000元改機票 台女卻遭詐騙封鎖

2019-02-09 11:33聯合新聞網 綜合報導

台北車站售票大廳。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
台北車站售票大廳。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
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不少人都有在路上、車站遇見「借錢哥」、「借錢姐」，而理由不乏是缺錢搭車回家，但往往出於好心助人，卻變成詐騙受害人。現在還出現香港人在台行騙的情形。一名台灣女子日前就在網上發文，指稱近日在台北車站外被一名自稱羅先生的香港人詐騙。

化名為Cindy Lin的女性網友，近日在「爆料公社」上發文，指1月25日約晚上6時在台北車站往機場捷運方向，遇到一名自稱羅先生的香港人。

Cindy表示當時聽到對方語氣緊張地跟其朋友訴說自己東西被偷，無法回港，不知如何是好。由於她的男友是香港人，自己聽得懂一些廣東話，便上前詢問是否需要協助。這位港男說他的包包、護照、台幣、港幣都被偷走，聲稱曾到警局尋救協助，但都不能借錢讓他飛回香港。而香港當局說能幫助該男子改機票，但改機票費用需約4000台幣。

由於Cindy表明自己1月30日會飛到香港找男友，因此港男便向她借了6000元台幣，並聲稱等她飛到香港時會還錢。該名男子更留下電話號碼和Massage等作為日後聯絡之用。

台灣女網友日前在網路發文，指在台北車站遭香港人詐騙。圖擷自爆料公社
台灣女網友日前在網路發文，指在台北車站遭香港人詐騙。圖擷自爆料公社
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Cindy表示，港男到機場上機前都還一直有和她聯絡，並傳了一段機場登機片段和相片。不料對方一回到香港，就封鎖所有聯絡方法，包括女網友與其男友，以及其他幫忙去討錢的朋友，完全失去聯絡。她心痛地表示，「我知道可能會有人說我笨自找麻煩」，但覺得自己「「好心幫助香港人，換來的是這樣的結果，真心覺得很失望！」

Cindy說這筆錢對她不是小數目，希望可以拿回來。她也找到該港男的臉書資料，並在網路上公開呼籲：「希望這個已經當爸爸的X先生，不要給你的孩子做了最差的示範！」

香港詐騙
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