台鐵是你家？女子放任狗兒在車廂亂跑 還脫鞋翹腳

2019-02-08 20:44 聯合新聞網 綜合報導



女乘客沒把狗籠關好，貴賓犬從椅子上跳到車廂走道。 圖／擷取自爆怨公社 分享 facebook

春節最讓人開心與期待的，莫過於搶到返鄉車票，開開心心回家跟家人團聚。然而返鄉旅途中碰到的一些插曲，恐會讓人壞了心情。日前就有網友在爆怨公社透露，3日在台鐵6187車次南下列車上，兩位女性乘客帶了兩隻寵物狗上車廂。然而飼主沒把籠子關上，正要把籠子放到行李架上時，兩隻狗就從籠子裡跑出來，站在座椅上，甚至跳到走道上跑來跑去，讓原PO直呼：「遇到沒水準的人心情很差！」

原PO表示，兩隻跑出籠子外的狗狗，分別是馬爾濟斯和貴賓犬。車掌先生經過時，有立即制止，直到兩名女子把狗狗關回籠子才離去。然而等到車掌離開，兩名女子再度把狗狗從籠子裡放出來，眼見狗兒沒穿尿褲，令原PO相當擔心，喊說：「萬一尿尿拉屎誰負責？」

從原PO公布的照片可知，這兩名身穿粉紅色衣服的女子，可惡行徑不只如此。其中一人還把鞋子脫了，雙腳抬放在前座的椅背上，似乎把台鐵當成自己的家為所欲為，讓車掌前來「關切」兩次。原PO氣得指出，跟這種人說理，對方只會覺得「被找麻煩」，絲毫不認為自己有錯，原PO最後更強調「不要懷疑是台灣人沒錯」。