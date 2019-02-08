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嫁表哥的「有馬妹」出軌洋主廚 七年近親婚告吹

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嫁表哥的「有馬妹」出軌洋主廚 七年近親婚告吹

2019-02-08 20:44聯合新聞網 綜合報導

蔡恩與表妹Annie以及一對子女。 圖／擷自臉書
蔡恩與表妹Annie以及一對子女。 圖／擷自臉書
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去年5月，部落客「無敵小恩恩」蔡恩貼出老婆「有馬妹」Annie泡湯的全裸露點照，引起各界議論，之後更自爆和老婆是表兄妹關係，2人經過嚴重家庭革命後，好不容易才在一起並育有1男1女，之後全家移民美國。看似有情人終成眷屬的故事，不料蔡恩卻在臉書自爆，哀嘆Annie愛上了別人。

蔡恩表示和Annie之間七年的感情已到盡頭，原因是1個多月前，Annie和公司的主廚有了一見鍾情的感覺。對於Annie移情別戀，蔡恩表示一開始提議2人先分居一陣子，各自冷靜後再討論。不料一周後再度見面，Annie滿口說著要離開蔡恩，讓蔡恩感嘆Annie變成了陌生人，更直呼「為什麼自己唯一信任的人，會轉變成我所討厭的大人。」

原本以為Annie會和主廚就此遠走高飛，不料該主廚表示他女兒不讓他走，最後又不和Annie一起私奔，私奔失敗的Annie因為缺生活費最後留在蔡恩家中。對此蔡恩表示2人剛到美國，雙方資金都很吃緊，之所以選擇讓Annie留下來半年等存夠生活費再離開，蔡恩提到希望最後能製造些美好的回憶，不要讓彼此最後的記憶只剩下互相攻擊對方。

而2人膝下的子女Annie也不想要，全丟給蔡恩照顧，對此蔡恩表示雙方對小孩撫養權有共識，全由蔡恩撫養是最好的結果。蔡恩也提到Annie的離開不只是為了新感情，同時也是為了不想被家庭綁住，能夠全心全力投注在甜點和廚房的工作。

對於Annie出軌，蔡恩感嘆Annie當初最討厭她媽媽各種情緒勒索，現在卻變得比她媽媽還要狠心、連孩子也不要了。對於獨自撫養孩子，蔡恩表示一開始很怕孩子和自己一樣有糟糕的童年，直到後來經過開導，才發現只要願意花時間陪伴孩子，仍能讓孩子擁有快樂的童年。

不過蔡恩最後寫道，因為Annie的離去讓原本孩子擁有的許多可能性，例如自學等等都無法執行，文章最後蔡恩更大嘆「我身邊沒有人了，我只能靠著自己勉強站起來，直到沒力氣為止。」震撼消息一出，許多網友留言替蔡恩打氣，「還是有很多人關心你！為了你自己和孩子，加油」、「加油，現在為了孩子們你要振作」、「你身邊不是沒有人，你還有兩個小孩，加油。」

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