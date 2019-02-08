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3分鐘婚姻！登記後夫嘲一句 她怒返頭火速辦離婚

妹妹年初一火場逃生 爸爸吐這句話讓家人心寒

2019-02-08 15:59聯合新聞網 綜合報導

燒肉店內易燃裝潢，火勢一發不可收拾。記者邵心杰／攝影
燒肉店內易燃裝潢，火勢一發不可收拾。記者邵心杰／攝影
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大年初一位於台南的赤客炭火燒肉餐廳傳出火災，店家緊急疏散顧客及員工共25人，雖然無人員傷亡，但火勢一發不可收拾，甚至延燒一旁的鍋物店。火警後，餐廳小編還在臉書上PO出店內慘遭祝融的照片，並難過表示「小編失業中，有緣再見。」另外，有燒肉店員工姊姊在臉書「爆怨公社」PO文，她表示妹妹死裡逃生後，爸爸接起電話不是安慰，反而開始數落在燒肉店上班的妹妹。

原PO表示燒肉店火警後，妹妹用男友手機打電話報平安，傾訴雖然皮包和手機都來不及拿、甚至差一點燒死在店裡，所幸最後福大命大逃出來，讓原PO感嘆「多麼無常呀！我差點就這樣失去一個家人」。隨後原PO話鋒一轉，她表示當爸爸接起妹妹報平安的電話時，第一時間不是關心妹妹是否有受傷，反而開始抱怨花大錢送妹妹念大學，最後卻選擇在燒肉店上班，爸爸冷漠的態度讓原PO大嘆所有職業應該不分貴賤，更直呼「不知道你女兒才剛跟死神交會，這種話適合這時候說嗎？」

最後原PO表示明白爸爸當下只是心疼女兒、沒有任何惡意，但原PO希望爸爸能否不要每次說話都用酸人、教訓人的口氣，文末更寫道「我感謝你對我們的養育，我也可以體會你過去的辛勞，但不代表我們就該承受你一次次的汙衊和傷害。」

貼文底下許多人安慰原PO，網友紛紛表示「平安沒事就好！記得帶妹妹去拜拜收驚一下」、「平安就好，希望妹妹不要再為了爸爸的話難過」、「這就是中國式父母，永遠都是講難聽話。」不過也有其他網友替原PO爸爸緩頰，「有時候長輩真的不懂怎表達自己擔心吧！平安就好」、「爸爸應該不是數落，是在心疼寶貝妹妹應該坐辦公室，而不是捲起袖子賣勞力」，對於網友留言，原PO也在貼文底下回覆「我爸真的很好，只是嘴壞，但我還是愛他」。

爆怨公社火災
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