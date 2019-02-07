最棒觀光客！捷運車廂奶茶流滿地 他們急用圍巾擦

2019-02-07 16:01 聯合新聞網 綜合報導



有網友目睹一群外籍觀光客用自己的圍巾處裡打翻的飲料，大讚「素質100」。 圖擷自 PTT 分享 facebook

當自己的飲料流滿車廂地板，你會怎麼處理？一群觀光客做了最感人的示範。有網友在捷運上目睹外籍乘客打翻飲料後，一群人七手八腳忙著擦拭地上的液體，甚至連圍巾都用上了，讓許多人不禁大讚「高素質」！

一名網友搭捷運時看到「令人敬佩的一幕」，將過程和照片貼上PTT後，引發鄉民熱烈討論。他自述目擊一群外籍觀光客不慎打翻奶茶，原本以為他們會一走了之，沒想到卻是自己拿出布來擦，讓他相當驚訝，忍不住給了「素質100」的高評價。

許多網友看完後直呼「感動」、「優質旅客」、「家教不錯」、「推友善高品質外國朋友，再來玩喔」，還有人發現被用來擦飲料的是一條圍巾，「拿那個來擦也太良心」、「這量我可能自己都不會擦…還拿自己圍巾來擦，公德心爆表」。

不少人看圖猜測這群人的國籍，發文者補充聽他們說的語言並非日韓觀光客，推測來自東南亞，因此也有網友回應「東南亞的觀光客，其實素質頗高」、「上次就看到東南亞妹看見老人馬上讓座」。

只是也有網友認為即使他們如此大費周章也無法擦乾淨，這種情況還是要請站務人員處理。根據《蘋果日報》報導，北捷發言人凌啟堯表示，很感謝乘客主動維護車廂清潔，並提醒若遇到類似情況，可利用車廂的對講機通報，到站後由站務人員處理。