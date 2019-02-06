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娃娃機標榜120元保證取物 他照做竟「心想事成」

2019-02-06 21:17聯合新聞網 綜合報導

有網友在宜蘭一台福袋娃娃機前花了120元，竟然夾到一張寫著「心想事成」的紙條。 ...
有網友在宜蘭一台福袋娃娃機前花了120元，竟然夾到一張寫著「心想事成」的紙條。 圖／取自爆料公社
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台灣近幾年夾娃娃機風潮盛行，不論從校園、夜市、街口都一家接著一家開。有一名網友路過宜蘭一台夾娃娃機，機台上用紅筆寫著斗大的5個字「紅包許願台」，並且註明保證取物金額為120元。基於好奇，原PO便投錢嘗試看能夾到些什麼東西。想不到順利夾取一個紅包後，打開一看僅有一張紙條，上面寫著「心想事成」4個大字，讓原PO崩潰大喊「為什麼祝福我還會有點不爽的感覺XD」。

從臉書社團「爆料公社」可以看到，原PO上傳了一張對比照，左圖是一台堆了滿滿紅色新年福袋的夾娃娃機，機台上寫著5個不工整的紅色大字「紅包許願台」；右圖是一張打開的紙條，上面用藍筆寫著「心想事成」4個大字，字跡一樣醜陋不工整。對此，原PO相當崩潰，表示台主註明花120元就能保證取物，結果只有一張紙，讓原PO哀嘆「這樣也行…」。

貼文一出網友全被逗樂，紛紛留言「噗 ！這也太騙了」、「是對方心想事成啊… 騙到個傻子了」、「看得到的都沒好東西了，看不到的你敢夾？」也有網友調侃說，「只有我覺得字好醜」、「字好醜為何敢用手寫」、「寫這堆也很辛苦耶」，不過也有網友幽默安慰原PO說「至少沒寫：笑你哈哈」。

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