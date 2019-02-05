一家之主突主動搶曬衣服 原來角落旁藏著一股動力

2019-02-05 21:32 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在臉書不公開社團「爆廢公社」，分享父親罕見主動幫忙曬衣服情境照，仔細一看，原來身後藏有一個「誘人的」祕密。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook

現在的社會雖然講求男女平等，也提倡「家事，是一家人的事」觀念，然而還是有不少家庭尚未根除「男主外，女主內」的傳統觀念。就有網友在臉書「爆廢公社」發文提到，某天早上醒來時，發現不會主動幫忙做家事的父親，竟很認真地曬起衣服。原PO先是以為父親「轉性了」，隨後目光轉向一旁，才驚覺父親這貼心舉動背後隱藏的真正目的，隨即把照片分享到社團，也讓不少網友笑翻。

這名女網友在「爆廢公社」發文說，「活了這麼多年，第一次看到老爸主動曬衣服，原來是因為…」文末附上三個笑到流淚的貼圖，以及兩張照片。左邊是認真曬衣服的老爸，右邊是一個紫色大臉盆，上面「浮貼」了12張「小朋友」。這下原PO明白了，原來父親把骯髒衣物丟進洗衣機清洗前，忘了檢查口袋是否有遺留東西，結果不小心把「私房錢」丟進洗衣機裡弄濕了。幸虧及早發現，主動去陽臺曬衣服，其實真正的目的是要把口袋裡1.2萬元紙鈔曬乾。

此文一出，短時間內吸引超過1.1萬名社員按讚。有網友笑稱「原來是為了錢，怕被媽媽發現」、「真是在洗錢無誤」、「當了老爸才知道私房錢的重要」；也有網友說這是「晾衣背後的動力」、「這個忙我可以幫」。有網友貼心建議原PO可以把不要的書壓在鈔票上，吸水的同時，也能讓鈔票表面恢復平整。