她替口腔癌父要吸管喝飲料 竟遭店員嗆「不能喝就不要喝」

2019-02-05 16:04 聯合新聞網 綜合報導



一名網友想替罹患口腔癌的父親索取吸管喝楊桃冰，竟遭店員冷回「不能喝就不要喝」。 圖／擷自爆料公社 分享 facebook

一名網友在臉書「爆料公社」po文，她表示大年初一和家人出門拜拜走春，路經很久沒吃的成都楊桃冰，原po想買份解饞，不料卻因為店員的一句話讓她瞬間理智線斷掉，當場和店員吵起來。

原po提到，年初一和家人出門拜拜走春，一時興起想買份很久沒吃的楊桃冰解饞，但因為父親罹患口腔癌導致口腔無法閉合，需要靠吸管才能喝楊桃冰，因此和店員要求拿一根吸管，店員卻以需要購買大杯楊桃冰才附吸管為由拒絕。雖然原po馬上說「請問可以買嗎？因為我爸需要吸管才能喝」，店員竟冷回「不能喝就不要喝」，讓原po瞬間失去理智、怒嗆「什麼叫不能喝就不要喝，很了不起嗎？」，原po還說「不能體貼一下病人嗎？我說了他需要吸管才能喝」，沒想到店員直言「妳也沒解釋說他生病啊，我們客人那麼多，怎麼一個一個問。」

僅是多要求拿一根吸管卻遭店員冷言相待令原po十分沮喪，她表示店員當下吐出「不能喝就不要喝」時父親剛好就在旁邊，原po無奈寫道「我要解釋什麼，從發病到物療到化療到現在組織纖化無法張口這樣嗎？不都說了需要吸管才能喝了嗎？」，更提到當下店員回嗆原po仗著人多欺負他們，最後原po嘆道「幼時記憶的楊桃冰、人情味，變了。」

貼文一出引起網友熱烈回響，有人留言表示「糟糕的店家…生意好就了不起嗎？」、「客人多就失去了態度」、「天會變、人會變，這杯從小喝到大的楊桃汁也變了」，不過也有網友替店家平反，「你怎麼不自己準備呢？既然是為了爸爸...把錯都推到店家身上也不好吧」、「爸爸這麼需要應該自己準備才對」。

另外有其他網友提到自己的先生也是口腔癌患者，她表示平常都準備一大包吸管隨身攜帶，對於原po情況她認為隨身準備一包吸管是最妥當的方式。而對於原po和店員之間的爭吵，她則認為若店家不願給吸管，會選擇去便利商店買飲料拿吸管、或問超商能否免費索取。最後該網友表示越吵只會讓原po爸爸越尷尬，更直言原po的舉動只是要大家都體諒和配合原po父親的不方便。