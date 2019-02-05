親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

她替口腔癌父要吸管喝飲料 竟遭店員嗆「不能喝就不要喝」

2019-02-05 16:04聯合新聞網 綜合報導

一名網友想替罹患口腔癌的父親索取吸管喝楊桃冰，竟遭店員冷回「不能喝就不要喝」。 ...
一名網友想替罹患口腔癌的父親索取吸管喝楊桃冰，竟遭店員冷回「不能喝就不要喝」。 圖／擷自爆料公社
分享

一名網友在臉書「爆料公社」po文，她表示大年初一和家人出門拜拜走春，路經很久沒吃的成都楊桃冰，原po想買份解饞，不料卻因為店員的一句話讓她瞬間理智線斷掉，當場和店員吵起來。

原po提到，年初一和家人出門拜拜走春，一時興起想買份很久沒吃的楊桃冰解饞，但因為父親罹患口腔癌導致口腔無法閉合，需要靠吸管才能喝楊桃冰，因此和店員要求拿一根吸管，店員卻以需要購買大杯楊桃冰才附吸管為由拒絕。雖然原po馬上說「請問可以買嗎？因為我爸需要吸管才能喝」，店員竟冷回「不能喝就不要喝」，讓原po瞬間失去理智、怒嗆「什麼叫不能喝就不要喝，很了不起嗎？」，原po還說「不能體貼一下病人嗎？我說了他需要吸管才能喝」，沒想到店員直言「妳也沒解釋說他生病啊，我們客人那麼多，怎麼一個一個問。」

僅是多要求拿一根吸管卻遭店員冷言相待令原po十分沮喪，她表示店員當下吐出「不能喝就不要喝」時父親剛好就在旁邊，原po無奈寫道「我要解釋什麼，從發病到物療到化療到現在組織纖化無法張口這樣嗎？不都說了需要吸管才能喝了嗎？」，更提到當下店員回嗆原po仗著人多欺負他們，最後原po嘆道「幼時記憶的楊桃冰、人情味，變了。」

貼文一出引起網友熱烈回響，有人留言表示「糟糕的店家…生意好就了不起嗎？」、「客人多就失去了態度」、「天會變、人會變，這杯從小喝到大的楊桃汁也變了」，不過也有網友替店家平反，「你怎麼不自己準備呢？既然是為了爸爸...把錯都推到店家身上也不好吧」、「爸爸這麼需要應該自己準備才對」。

另外有其他網友提到自己的先生也是口腔癌患者，她表示平常都準備一大包吸管隨身攜帶，對於原po情況她認為隨身準備一包吸管是最妥當的方式。而對於原po和店員之間的爭吵，她則認為若店家不願給吸管，會選擇去便利商店買飲料拿吸管、或問超商能否免費索取。最後該網友表示越吵只會讓原po爸爸越尷尬，更直言原po的舉動只是要大家都體諒和配合原po父親的不方便。

吸管口腔癌爆料公社
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

好市多麵包包裝被撕破偷吃 網友：奧客集散地

2019-02-01 16:46

正妹網購情趣戰袍 明細外露怨「給未婚夫驚喜沒了」

2019-02-01 15:15

高鐵自由座人肉佔位還「裝睡」 網友：公德心在哪

2019-02-01 13:47

她的賓士車濕身不准用布擦遭網友狂酸 真相讓眾人臉腫腫

2019-02-01 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影／他在回收家具發現百萬黃金 萬元謝禮立刻捐療養院

2019-02-05 10:43

無照駕駛找人頂替做筆錄 後方行車記錄器全都錄

2019-02-04 17:04

陸客過年跨海來台尋親 他在派出所痛哭的原因是‧‧‧

2019-02-05 13:17

夾不成娃娃遷怒3歲侄？暴躁姑丈恐挨罰

2019-02-04 17:15

玩手機遊戲害家裡被斷水斷電 老婆心死提離婚獲准

2019-02-05 12:01

雪霸三六九山莊火警 延燒面積約3.5公頃

2019-02-04 18:59

警助失智翁 與失聯18年大哥團圓

2019-02-04 22:32

影／行車不慎釀除夕團圓悲劇 警唏噓嘆：誰都不想遇到

2019-02-05 14:33

墾丁飯店春節公然聚賭？ 警方：只能換獎品無涉賭博罪

2019-02-04 19:24

台中北屯前區長家除夕夜祝融 延燒四戶釀一傷

2019-02-05 10:14

嗆「白目、釘在牆壁上」 消防小隊長判刑又賠錢

2019-02-04 18:58

家屬指控托嬰中心不當對待幼兒 中市社會局：秉公處理

2019-02-05 14:08

高雄輕軌又被撞 小自客違規左轉肇禍

2019-02-04 19:57

躲賭債離家14年如今中風臥床 妻提離婚獲准

2019-02-05 15:09

確定在牢裡過年！ 搶「刮刮樂」嫌犯羈押獲准

2019-02-04 19:34

過年出遊ETC、停車費繳了沒？ 欠費車會被拖吊是真的

2019-02-05 14:35

她替口腔癌父要吸管喝飲料 竟遭店員嗆「不能喝就不要喝」

2019-02-05 16:04

白天工作晚上返監 男囚成功轉型按摩師

2019-02-05 11:34

總統維安基層員警停休 新北警局長發紅包慰勉打氣

2019-02-05 13:03

老婦北市迷途 警用人臉辨識系統助她返家

2019-02-04 18:51

《法律白話文》第二彈出版 讓你想想「惡法亦法」

2019-02-04 20:01

過年貪財摸兩圈 職業賭場搶賺錢下場GG了

2019-02-05 12:56

疑不滿零錢被拿走 男子夾娃娃失控拍打姪子

2019-02-04 16:53

除夕不停歇！ 波麗士火速跨15公里尋回走失瘖啞童

2019-02-05 13:44

他作夢偷土地公像回家「作客」 辯稱擲聖筊取得同意

2019-02-05 14:32

學蜘蛛人爬牆 百公斤婦人跌斷腿吊掛下樓

2019-02-05 15:29

採買年貨太拚婦暈馬路 暖心民眾圍住保護

2019-02-05 12:00

神情詭異圍爐喧嘩 逃逸外勞除夕遭逮

2019-02-05 14:21

監所最夯年貨 黃金土雞銷售額逾千萬

2019-02-05 11:36

漆藝奪目 收容人蛋殼拼貼陶冶性情

2019-02-05 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top