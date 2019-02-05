健身界網紅「艾瑪」怨成清潔工 館長反爆她性騷男教練

2019-02-05 16:39 聯合新聞網 綜合報導



近日健身界網紅「艾瑪」在YouTube上分享自己成為健身教練的經歷，更自爆曾在健身房當教練時，工作內容只是清潔「前面2個小時是訓練，後面8個小時是在掃地」，讓前僱主「館長」陳之漢看不下去，反擊她在別間健身房性騷擾女友的有男教練還挨告。艾瑪則又在粉專貼出妨害名譽的報案三聯單，澄清「清白的名節比性命還重要」。

艾瑪在影片中分享在成吉思汗健身俱樂部的工作經歷表示，自己曾到職約1年，初期只有前2小時在訓練，之後8小時都在打掃「真的就是一直掃地」，也透露上班時間是下午2點到晚上11點，但需弄到凌晨2點「因為下班還是要掃地」。

去年3月，艾瑪也曾在PTT發文分享訓練過程，不過開頭卻自介是「目前任職於越練肌肉越小的俱樂部教練（誤），真的不是當教練就會變壯，還有可能變弱」，由此可見當時怨氣不小。最終，她選擇離開成吉思汗健身俱樂部，最開心自己「終於可以不用再掃地了」。

館長得知消息後直播打臉她，「我們所有的教練進來都會告知，就是要做清潔打掃，連你們現在看到的所有跟在我身邊的人，當初就跪在地上在那邊拖，我也跪在地上拿著毛巾在那邊擦」，強調這是對所有教練的要求。

館長砲火猛烈指出，艾瑪在影片裡說自己還有學過拳擊「笑死人了，每次上場都被打爆」，當初離職時問她為什麼不做了？結果艾瑪表明不想打格鬥，「我說當初應徵的這個就是條件，為什麼妳現在才講」。

館長繼續爆料，後來艾瑪去別間健身房結果被開除，「因為她去摸男生教練，還被告性騷擾，還要我講嗎？她為什麼離開？因為產生了法律糾紛」，館長認為，自己的健身房假如真像艾瑪說得這麼糟，如今怎會有員工和教練願意待著。

艾瑪昨（4）日則在粉專貼出警局報案三聯單，針對新北市一個網路直播提告妨害名譽，「對女人而言，清白的名節比性命還重要」，雖未表明被告對象是誰，不少人猜測就是告館長。而今日她再發文表示，莫須有的事情「謝謝我學生們比我還生氣」。

健身界網紅「艾瑪」。 圖／取自艾瑪好辣粉專 分享 facebook 健身界網紅「艾瑪」。 圖／取自艾瑪好辣粉專 分享 facebook

健身界網紅「艾瑪」。 圖／取自PTT 分享 facebook 健身界網紅「艾瑪」（中）。 圖／取自艾瑪好辣粉專 分享 facebook

館長反擊影片