你願意「屈就」嗎？沒人想去的屏東 薪水現加5萬

2019-01-31 14:54 聯合新聞網 綜合報導



年終到手之後，想換個工作嗎？如果給你一份薪水數字很夢幻，只是地點在屏東的工作，你會考慮嗎？網友的前輩對他說屏東都沒人要去很缺人，提出了「目前的薪資+五萬」的保證待遇，讓他過年時好好想想：願不願意到屏東上班。

雖然不知道工作性質也不確定正確位置，「薪水現加5萬」還是讓人忍不住想大喊「去了啦」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

快過年了，一名網友近來透過網路和各路朋友拜年打招呼，因此和在屏東工作的前輩聊了起來，前輩表示屏東真的非常缺人，在了解了他目前的薪資後開出「比現在多五萬」的條件，問他願不願意「屈就屏東」。他PO上PTT詢問大家的意見，雖然完全沒有描述工作內容，現加五萬的薪水還是引起了大家的興趣。

有人理智的分析了一下可能遇到的情境「屏東很大的，還是要看在屏東哪裡？」，表示缺乏藝文活動事小「若是偏鄉或山地鄉請考慮一下生活機能」，至於工作條件部份則擔心「南部的勞基法...」，甚至懷疑「五萬是薪水還是加班費？」。

被五萬徹底征服的網友也不少，「n加五萬，當然去啊」、「我台北人，多五萬一定去」、「多5萬去離島也行吧」。比較一下生活開銷在屏東生活「少說存3萬，真的要逛街去高雄火車車程不到半小時」，還有網友舉證「我有同學調去屏東當公務人員，大概一個月五萬多，買房買車養小孩蠻ok的」。

不過有在地人發聲「在地屏東人懷疑這個薪資，不存在」、「薪水只會更低不可能更高薪，一切都是話術」，覺得這個薪水條件不可能「多五萬？騙誰」。

原PO特別澄清了一下薪水行情因為真的沒人要去，所以是真的「再加五萬」。為此他也詢問過北漂的屏東人「的確是差不多的數字」，不過因為屏東真的是太無聊了，所以他諮詢的當地人也表示「除非養老不然不想回去」。

薪水和生活環境談來談去，心動的網友都跟原PO應徵了起來「跪求職缺」、「我很樂意，請找我」，不過最讓人好奇的還是「到底什麼工作啊？」