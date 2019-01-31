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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

年薪70萬、存款百萬覺得不想活 他：同學年薪2倍+漂亮老婆

2019-01-31 14:49聯合新聞網 綜合報導

示意圖。一名35歲男子表示，自己年薪70、存款僅百萬、沒房沒家庭，認為這樣的條件...
示意圖。一名35歲男子表示，自己年薪70、存款僅百萬、沒房沒家庭，認為這樣的條件太差，覺得活不下去。圖／擷自StockSnap
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人比人真的會氣死人！年薪70萬在許多人眼中，算是不錯的收入，卻有網友表示，自己年紀35歲年薪70萬，存款百萬，但同一屆的同學年薪是他的2倍，而且還娶到漂亮的老婆，問說這種條件是否就不用活了。

一名網友在PTT發文表示，自己35歲、年薪70萬，雖然有一台2014年出產，售價75萬元的神A（Toyota Corolla Altis），但沒房、沒老婆、沒小孩，只能自己租房，存款也只有100多萬，參加大學同學會時才發現，一堆同學年薪是他的2倍以上，還有漂亮的老婆跟可愛的小孩，「這樣的人生，是不是可以自殺了？」

PO文一出後，立刻引發網友熱議，許多人表示，這種條件其實非常好，不懂原PO在傷心什麼，「你這邏輯台灣超過一半的人都活不下去了」、「31歲年薪不到45萬，我怎麼還活著」、「沒有人說高薪、有老婆小孩，人生才有意義」，也有人安慰原PO表示，「這薪水在南部已經是勝利組了」、「不用想太多，在台北年薪70萬跟年薪百萬一樣都貧民」、「不許你這麼悲觀，一起做個盡責的奴隸，共同扛起資本主義的偉大金字塔好嗎」、「沒老婆沒小孩沒關係，簡居就好，有老婆小孩這薪水真的悲劇」。

也有網友點出，好好理財或許財務狀況會更好，「35歲年薪70萬只存100萬，你是失敗在這吧」、「個人37歲買房時存款是450萬，你太會花或是沒在理財才是問題」、「我有兩個學長各負債500萬跟700萬，還用老家抵押，年紀快40歲了，給你參考」。

年薪70萬已經贏過全台70%的受雇員工。圖／擷自行政院主計處薪情平台
年薪70萬已經贏過全台70%的受雇員工。圖／擷自行政院主計處薪情平台
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根據行政院主計處的薪資平台，發現30-39歲的人若年薪70萬，其實已贏過同年齡70%的勞工，雖然依照行業別的話，這樣的年薪對於金融從業人員來說只是有點委屈，只有贏過30%的人，但如果是在資訊業的則贏過50%的人。

薪資

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