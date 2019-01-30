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中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01聯合新聞網 綜合報導

圖擷自阿興滷肉飯臉書
圖擷自阿興滷肉飯臉書
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春節要到了，但不是每個人都有家可歸。一家位在中和的滷肉餐館推出「滷肉飯A餐」，讓大年初一至初三無家可歸、經濟弱勢的客人可以免費享用滷肉飯和魚丸湯，老闆的善舉已經維持第九年了，讓這間滷肉飯獲得網友一致的好評，並讚許「世間最好的人情味」都在這間店找到了。

這間位在新北市中和區的阿興滷肉飯，日前在臉書貼出一張公告，關心客人過年是否有回家，並強調自己大年初一到初三整天都有營業，要讓經濟困頓、無家可歸的人可以在這間店找到「回家的感覺」，並邀請有需要的人到店裡點「滷肉飯A餐」，也就是愛心待用餐，讓有困難的人可以免費享用餐點。

圖擷自阿興滷肉飯臉書
圖擷自阿興滷肉飯臉書
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根據《ETtoday》報導，這間滷肉飯老闆早年曾負債千萬跑路，了解生活困難、三餐不繼的辛苦，因此發願幫助經濟有困難的民眾，如今此善舉已維持九年。阿興滷肉飯的臉書大頭貼也放上公告，表示有困難沒關係，店裡的飯和湯讓你吃到飽，只希望民眾未來有能力時再去外面幫助其他的人。

老闆的善舉也讓他的臉書專頁上獲得4.9分幾近滿分的評價，有客人表示，老闆待人客氣、幫助弱勢老人，遇到點A餐的客人還會主動詢問飯夠不夠，而且東西很好吃。另外也有客人表示，阿興滷肉飯腿庫入味、滷肉飯好吃，吃飽小錢可以不用找，小額也能幫助待用餐。

滷肉飯愛心春節

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