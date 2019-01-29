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駕駛嗆警「亮證件」躲過路檢 網友痛斥：刁民！

2019-01-29 16:34聯合新聞網 綜合報導

一名駕駛不配合路檢，還嗆聲要警察出示證件，網友看完影片都怒了。 圖擷自臉書
一名駕駛不配合路檢，還嗆聲要警察出示證件，網友看完影片都怒了。 圖擷自臉書
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逃避臨檢是做賊心虛嗎？一段拒絕配合警方臨檢的影片在網路上流傳，影片中只見駕駛不願依員警指示搖下車窗，還態度強硬的要求警方出示證件，警方見車龍越塞越長，最後決定放他離開。網友看完影片紛紛為警察抱不平，痛斥影片中的男子根本是刁民。

有網友分享一則影片到臉書不公開社團「爆料公社」，貼出影片的源頭寫著「你看看：懂法律的就是不一樣」，內容是一輛自小客車行經路檢點，被警方攔下，並要求駕駛搖下車窗。但這名駕駛並不願意配合，直接對著警方喊「你是誰、你要幹嘛」，還要警方出示警員證。

儘管有員警試圖表明穿著警察制服即代表身分，但駕駛仍非常不客氣的吼著：「拒絕出示警員證我現在就要離開，如果強制我停在旁邊，就是觸犯強制罪。」員警見後頭車輛越塞越多，放棄繼續與他糾纏，得逞的駕駛在離開前還不忘囂張的補一句「你們叫我走的喔」，完全沒把警察放眼裡。

分享影片的網友感嘆，「假如警察可以更有尊嚴，哪裡會有這樣多的社會案件。警察加油」，其他網友也群起撻伐嗆警駕駛，「自以為很了不起的刁民」、「這在國外應該車窗直接沒了吧」、「希望你有事情的時候不要找警察，因為那叫浪費資源」。

當事人日前在臉書聲稱，台北市保警中隊事後打電話給他，承認執法有瑕疵，將會改進、檢討，但未經證實。事實上依照《警察職權行使法》第4條規定，「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。」意即警察只要身穿制服，即可行使公權力。

警察臨檢
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