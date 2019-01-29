接到陌生來電誤以為詐騙 他聊了1分鐘劇情神展開

2019-01-29 16:57 聯合新聞網 綜合報導



他和陌生人講了1分鐘的電話，才發現原來是打錯電話。示意圖／Ingimage 分享 facebook

若是遇到陌生來電，你會跟對方聊天還是直接掛掉呢？近日，有網友接到一通奇怪的電話，對方開頭就說自己換了電話號碼，機警的網友馬上聯想到這是詐騙集團慣用的招數，便敷衍了對方幾句，看對方目的是什麼，結果對方托他買蛋捲，網友才發現原來只是烏龍一場。

原Po在《爆料公社》上傳了一個音檔，並在文中提到朋友習慣在講電話時錄音。某天友人接到一個陌生來電，對方一開口就說「喂！志有，有聽到嗎？是我啦！我現在電話換一支新的」，他原以為是詐騙想惡整對方，便隨口回應一下，想探清詐騙集團的目的。

沒想到對方突然問「你過年有要回來嗎？」他回答「有啊」，對方竟然回「那你記得幫我買那個蛋捲，你去年幫我買的那個」，這讓原Po朋友不解的直問對方到底是誰，而對方疑惑的回應「你有點怪怪的捏！我啊，阿斌！」

原Po朋友這才發現原來電話那頭根本不是詐騙集團，只是撥錯號碼而已。他跟對方聊了近一分鐘才知道自己誤會了，他說「你應該是打錯了，我以為你是詐騙集團，本來要耍你的，你打錯了啦！」對方查看號碼才知道原來自己打錯電話，連說了好幾次「不好意思」才掛斷。

而網友看了都回「這太好笑了，詐騙集團不會買蛋捲啦」、「劇情神展開，我還以為是諜對諜」、「為甚麼打錯電話還可以聊快一分鐘」；也有不少網友歪樓表示「我只想知道是哪間蛋捲那麼好吃」、「愛吃蛋捲的阿斌」、「求阿斌告知蛋捲店名」。