葬儀社洗過白布的洗衣機還敢用嗎？ 網：活人用的更髒

2019-01-29 13:38 聯合新聞網 綜合報導



一名網友直擊葬儀社員工將葬禮用的白布丟進自助洗衣機內清洗，讓他覺得十分不妥，但不少網友卻認為不需要大驚小怪。圖截自臉書《爆廢公社》 分享 facebook

近日投幣式自助洗衣店林立，民眾只要花少少的錢，就可將衣物洗淨、烘乾，相當方便。不過，一名網友表示，近日他到自助洗衣店洗衣時，見到禮儀社的員工將幾十條白布丟入洗衣機內，讓他相當猶豫要不要繼續使用。對此，許多網友認為不需大驚小怪，因為用自助洗衣機洗鞋子、寵物用品的人大有人在，直說「活人用的東西比那個還髒」。

一名網友在臉書《爆廢公社》中po文表示，他不久前見到禮儀社的員工開著工作車，到附近的投幣式自助洗衣店，將布置葬禮場地的用具以及30多條白布丟入洗衣機中清洗，讓他心生疙瘩，因而好奇詢問其他網友「你還會留下來繼續洗衣服嗎？」

對此，大部份的網友認為沒什麼好忌諱的，而且，許多民眾會用自助洗衣機清洗鞋子、內衣褲、寵物用具等東西，比起葬儀社的布幔，衛生程度更令人堪憂，「沒關係吧...以後你我都用的到啊！」、「又不是洗屍體！有什麼奇怪的」、「很多人洗寵物的用品搞得都是毛跟屎，這比較噁心」、「沒差吧，我家這邊還有人拿來烘花生」、「洗衣店丟鞋子下去洗的一堆，區區白布大驚小怪」、「其實活人用的東西比那個還髒」。

不過也有網友覺得葬儀社的物品拿到自助洗衣店清洗確實不妥，「要是我，我也會有點猶豫」、「我是覺得畢竟是自己營業用的東西，在台灣一般人還是很忌諱的，應該是在自己公司洗才對吧」。