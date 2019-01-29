直播主賣千萬直升機 詛咒棄標者「摩托車破輪、得香港腳」

2019-01-29 11:30 聯合新聞網 綜合報導



開賣十分鐘吸引4.4萬人觀看，最終由790萬元結標。圖擷自 Facebook 分享 facebook

直播業的發展逐年新穎，曾在59秒賣出一輛保時捷的連千毅，近日竟然在直播上賣出一台直升機，短短十分鐘這台價值千萬的直升機以790萬元賣出，建立直播界的創舉的他，也讓網友好奇這一切到底是噱頭還是真正的買賣。

連千毅在直播中霸氣喊出：「你要去菜市場，買菜也可以開它，過年到南部不用塞車，直接飛回去就可以了。」從0元起標短短的十分鐘內，這台直升機以790萬的價格賣出。

據了解這款R-22直升機由美國羅賓遜生產，雙人座直升機價值1900萬，飛行高度可達1萬4000呎，最大續航力可達480公里，這輛單發雙座的R22因性能優越成為不少直升機迷的心頭好，這次以790萬賣出讓網友直呼「史上最狂直播」。

根據《TVBS》報導，賣名錶起家的連千毅表示，為了維護消費者的權益，名錶有7天鑑賞期及一年保固，若是像跑車、直升機這種高單價商品，消費者必須先付3萬訂金，並找來第三方公正單位試飛試駕，如果得標中在中途反悔棄標，訂金則為買家沒收，以避免後續的消費糾紛。

而他道地的銷售方式，更深得網友青睞，像是「『現主時』（現在）來，仔細聽」、「包軌（包起來）」，若是遇到棄標者他也會詛咒網友「棄標者學我講一次，你家摩托車破輪、吃到檳榔倒吊子、香港腳流湯發膿」，利用黑色幽默掌握直播氣氛，讓許多網友就算無購買意願也想看直播。

去年12月連千毅一口氣賣出10台價值三千萬的勞斯萊斯，更曾在59秒賣出一輛保時捷，他表示會將拍賣部分所得捐給「看見‧齊柏林」基金會以及其他弱勢團體，而最狂直播主也預告，他將在元宵檔期賣價值1億元的遊艇。

連千毅表示，語言上的流暢會造成消費者的心理壓力，透過時間上的秒差帶動他們的情緒，他更直言「還是那一句話，沒有人潮就沒有錢潮，沒有錢潮就沒有出價的價格。」

而網友對於這種行銷方式也有不同看法，有人認為「不就夜市那套搬到直播上而已」、「0元起標根本不虧，價錢不到暗樁就會幫忙喊上去」、「買了又不能飛，航空管制那麼嚴格」。不過也有網友覺得「重點是噱頭跟曝光率」、「看他直播只聽到『現主時來』」、「真的要捐到基金會阿」。