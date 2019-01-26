泰國飯店撞鬼罵三字經無效 網友：會招致嚴重後果

2019-01-26 12:32 聯合新聞網 綜合報導



網友在臉書社團發文求助。圖／截自 臉書社團「爆廢公社二館」 分享 facebook

一名網友在網上分享，他近日至泰國旅遊，卻不幸在飯店內遇上好兄弟，崩潰表示「唸佛號也嚇不倒祂，因為祂是泰國鬼」，只好上網發文求助。針對許多人常用的「罵髒話驅鬼」招數，有網友直說，三字經在泰語中是指「吐司」，不建議用此招，有人則建議她以英文向好兄弟說明來意。該篇貼文意外釣出曾擔任過領隊的網友，留言給出三大點旅遊住宿建議。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他表示「如果住宿在外面，而且住到邊間裡面還有鬼你們會怎麼辦？！我這時候唸佛號真的嚇不倒祂，因為祂是泰國鬼」。

網友看完則紛紛提出建議，有人說「用英文與好兄弟說明你只是借助、沒有惡意」，「Google翻譯成泰文向好兄弟說明」，也有人搞笑回應「放泰國恰恰給祂聽」、「跟祂說三碗豬腳」、「抵抗不了就享受吧」。

還有人說「大罵三字經嚇走他」，但此方法卻遭其他網友否決。網友指出，台語的三字經在泰語中是「吐司」的意思，隨便亂罵恐怕會招致更嚴重的後果，直說「想像一下，一個外國人突然狠大聲的跟妳說『吐司』妳應該會出現黑人問號？」

此外，還有曾擔任過領隊的網友提出三大點旅遊住宿教學，留言「出外旅遊住旅館，拿到房卡到門前別急著刷卡，第一、停留20秒先敲門，多敲幾下，等同告知你要進去了，無形的東東請迴避。第二、進房先到廁所把水龍頭打開流水、馬桶多按壓幾次，意味壞東西通通流走，第三則是留意床下有無物品，特別是容器類，如果有就要趕緊換房」。