里區掃除驚見「矽膠情人」 網笑：誰的女朋友掉了？

2019-01-25 17:21 聯合新聞網 綜合報導



樹葉堆中意外挖出一具「矽膠屍體」，讓男網友忍不住抱怨「嚇死掃地的人」。圖片來源／爆怨公社 分享 facebook

許多人都忙著在過年前進行大掃除，但掃除中如果發現這種「屍體」，真的會把人嚇的魂飛魄散！一名男網友在臉書抱怨，近日在里區內掃地時，竟意外從樹葉堆裡挖出一具「矽膠情人」的屍體，嚇得他直呼「誰家的情人啊！」

替代役隨後也將這具「矽膠情人」丟入垃圾袋，滄桑的背影也讓網友紛紛表示同情。圖片來源／爆怨公社 分享 facebook

一名男網友今（25）日在《爆怨公社》抱怨，近日他和替代役學弟在里區掃地時，學弟竟意外從樹葉堆裡挖出一具「屍體」，讓他們嚇了一大跳。仔細一看才發現，原來「屍體」是一具被丟棄的矽膠娃娃，讓原PO忍不住抱怨，「誰家的情人呀亂丟！會嚇死我們掃地的人啦」。

荒唐的狀況著實令人崩潰，沒想到里長見狀後，還半開玩笑的表示，「這個很貴喔，矽膠做的喔！」，讓男網友更加哭笑不得。隨後倆人也將這名「矽膠情人」丟進垃圾袋，準備拿到回收場回收，為這場鬧劇畫下句點。

詭異的發展也引發網友爆笑，「誰的女朋友？」、「哇靠！棄屍啊！」、「晚上掃到應該很嚇人」，網友也紛紛呼籲應該要好好對待「女朋友」，「牽手就別放手」、「愛她就別遺棄她」、「連配合度100%的女友都被拋棄了」，也有網友指出里長根本是老司機，「里長很了解喔！」、「里長老司機！」、「應該是里長的，因為他知道很貴…」。