辦同學會只為炫富？ 她在門口發喜帖後還幹這種事

2019-01-25 16:35 聯合新聞網 綜合報導



女網友抱怨女同學在同學會上發喜帖，甚至為了炫耀自己的新車而要求再辦同學會。示意圖，圖片來源／Ingimage 分享 facebook

同學會竟成了另類炫富會？女網友在臉書抱怨，一名女同學每次吵著要辦同學會都別有目的，十年多前的聚會她站在門口發喜帖，沒想到幾年後，她竟為了炫耀老公新買的一台「雙B」，想讓其他人知道她現在過得多好，而再度要求女網友辦同學會，誇張的理由讓女網友整個理智崩潰。

一名女網友在《爆怨公社》發文，她表示自己學生時期當了三年的康樂股長，大部分的活動都由她負責，畢業後連同學會也不例外，全部都由她來規畫。十多年前，一名女同學要求要辦同學會，全班加老師快七十多個人，都是女網友一個一個打電話聯絡的，沒想到到了同學會當天，女同學竟在門口發喜帖，讓女網友當場傻眼。

事隔十多年，這名女同學又吵著要辦同學會，理由竟是因為自己的老公「終於爭氣的買了一台雙B，非常想讓大家知道她現在過的很好」，誇張的理由讓女網友當場吐血，在臉書抱怨「第一次辦的時候，她滿場跑的發喜帖，我已經被其他同學唸了一頓了」，到底還想要怎樣？

誇張的理由也讓網友傻眼，「她是沒朋友炫耀，折磨你們嗎？」、「這種同學真的很讓人反感」、「就辦啊，故意不揪她」，也有網友建議原PO不要太計較，就隨這女同學的心意，「簡單好懂的人也不是件壞事」、「同學過得好也沒差吧，不要想太多就好」，部分網友則認為，「同學會是個最假掰的聚會」、「同學會不就是最好炫富的場合？」。