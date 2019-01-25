幼稚園師怨低薪還向孩子要錢 家長問：要包紅包給老師？

2019-01-25 14:10 聯合新聞網 綜合報導



女網友表示幼稚園老師時常向她抱怨薪水低、被扣錢，讓她懷疑是不是要包紅包給老師？圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

過年發紅包，連孩子的老師都有份？一名女網友在網路表示，幼稚園的老師時常有意無意地向她抱怨自己的薪水很低，甚至還曾開口向她三歲的孩子要錢，直問孩子「你有沒有錢可以給老師？」，讓女網友非常無奈，正好農曆過年又要到了，讓她懷疑的詢問，「要包紅包給老師？」

一名女網友在《爆怨公社》發文，她表示自己是一名三歲孩子的媽，孩子目前正就讀幼稚園小班，但幼稚園的老師卻常常有意無意的向她抱怨自己薪水很少，還哀怨遲到會被扣錢，讓女網友相當不解老師到底有何居心。

女網友還提到，該名老師還曾當面問孩子，「你有沒有錢可以給老師？」，竟然直接向孩子要錢，讓女網友更加錯愕。剛好農曆春節即將到來，讓女網友不禁懷疑，「這樣該怎麼辦呀？我在想說要不要包紅包給老師，反正快過年了…」。

貼文一出隨即引發討論，許多網友留言撻伐，「這很扯了」、「這老師很有事嗎？」、「我覺得老師有點誇張」，網友也認為根本不用包紅包給老師，「不用好嗎」、「為什麼要包紅包給他？」、「不要包紅包，那會有收賄罪」、「妳給了一次，就沒完沒了」。也有網友建議原PO，應該把這件事告知幼稚園的園長，「我會直接跟他們園長報告」、「需要反應給上層了解」、「可以跟園長報告一下，這老師教育有問題吧」。