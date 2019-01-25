幫老闆發120萬年終獎金沒他份 網：比悲傷更悲傷的故事

2019-01-25 12:47 聯合新聞網 綜合報導



一名網友抱怨老闆要他幫忙發年終獎金，自己卻沒份，不過事後老闆也把獎金匯給了他。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 辛苦了一整年，在歲末年終之際，許多員工最期待的就是年終獎金。一名男網友在臉書上寫道老闆拿了一堆錢給他，讓他喜出望外，以為今年的年終收穫滿滿，沒想到桌上擺了一張名單，原來老闆是要他幫忙發年終給同事，讓他好失望。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，昨天（24日）老闆從公司離開後，他發現桌上擺了一堆錢，起先他開心的認為拚命了一整年，老闆終於看到他的辛苦了，但隨後發現旁邊還有張名單，這才知道是老闆要他幫忙發年終獎金給大家，讓他會錯意，原PO還哀怨的表示這堆錢竟然沒有他的份。

網友紛紛安慰原PO說「年終跟真愛一樣，都是別人的」、「比悲傷更悲傷的故事」、「當個過路財神」、「做善事」、「也許後續還有驚喜」、「至少你摸過1200000，有多少人沒模過」、「沒有你的...他好意思叫你發」

還有開玩笑要原PO把錢拿走，「這筆錢現在你做主」、「你可以跟同事說『今年老闆沒有發放年終，我就做到今天了！』然後把錢都拿走，人間蒸發」、「拿走，謝謝各位的照顧」、「每疊抽幾張，手續費」。

原PO後來表示，這篇貼文上了新聞版面，老闆也已經把年終獎金匯給了他，讓他開心不已。